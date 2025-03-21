https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/veterany-iz-abkhazii-poluchat-vyplaty-k-80-letiyu-pobedy-1054186390.html
Ветераны из Абхазии получат выплаты к 80-летию Победы
Ветераны из Абхазии получат выплаты к 80-летию Победы
Sputnik Абхазия
Указ о единовременных выплатах 15 января подписал Владимир Путин. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T10:31+0300
2025-03-21T10:31+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Ветераны из Абхазии получат выплаты к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе Правительства России.Фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений и работники авиабаз получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат по 55 тысяч.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/veteranam-iz-abkhazii-vruchili-medali-k-yubileyu-pobedy-1054054332.html
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великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости
великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости
Ветераны из Абхазии получат выплаты к 80-летию Победы
10:31 21.03.2025 (обновлено: 10:45 21.03.2025)
Указ о единовременных выплатах 15 января подписал Владимир Путин.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Ветераны из Абхазии получат выплаты к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе Правительства России.
Выплаты также положены ветеранам из Южной Осетии, Приднестровья, Латвии, Литвы, Эстонии.
Фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений и работники авиабаз получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат по 55 тысяч.