https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/veterany-iz-abkhazii-poluchat-vyplaty-k-80-letiyu-pobedy-1054186390.html

Ветераны из Абхазии получат выплаты к 80-летию Победы

Ветераны из Абхазии получат выплаты к 80-летию Победы

Sputnik Абхазия

Указ о единовременных выплатах 15 января подписал Владимир Путин. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T10:31+0300

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2025-03-21T10:45+0300

в абхазии

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

новости

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Ветераны из Абхазии получат выплаты к 80-летию Победы, сообщили в пресс-службе Правительства России.Фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений и работники авиабаз получат по 80 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат по 55 тысяч.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250306/veteranam-iz-abkhazii-vruchili-medali-k-yubileyu-pobedy-1054054332.html

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Sputnik Абхазия

великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости