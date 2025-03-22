https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/respublikanskaya-olimpiada-dlya-shkolnikov-otkrylas-v-sukhume-1054198425.html
Республиканская олимпиада для школьников открылась в Сухуме
Республиканская олимпиада для школьников открылась в Сухуме
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Победители получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T12:57+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. В сухумской средней школе №3 открылась Республиканская предметная олимпиада школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения Абхазии.Младшие классы пробуют свои силы в математике и родном языке - абхазском, русском или армянском. Старшие - в целом спектре предметов, в языках, естественных науках, всемирной истории и истории Абхазии. Победители олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы благодаря поддержке Россотрудничества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/abkhazskie-shkolniki-otpravilis-v-artek-1054096011.html
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абхазия, новости, школы
Республиканская олимпиада для школьников открылась в Сухуме
Победители получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik
. В сухумской средней школе №3 открылась Республиканская предметная олимпиада школьников, сообщили
в пресс-службе Минпросвещения Абхазии.
В ней приняли участие более 900 человек - учащиеся 9-11 и 4 классов.
Младшие классы пробуют свои силы в математике и родном языке - абхазском, русском или армянском. Старшие - в целом спектре предметов, в языках, естественных науках, всемирной истории и истории Абхазии.
Победители олимпиады получат дополнительные баллы при поступлении в российские вузы благодаря поддержке Россотрудничества.