https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-mig-29-1054205765.html

Российские войска уничтожили украинский МиГ-29

Российские войска уничтожили украинский МиГ-29

Sputnik Абхазия

Также за сутки средствами ПВО были уничтожены пять авиабомб JDAM и пять снарядов HIMARS, 142 украинских беспилотника. 22.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-22T17:31+0300

2025-03-22T17:31+0300

2025-03-22T17:31+0300

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Министерстве обороны.Всего с начала СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 47 861 БпЛА, 601 ЗРК, 22 437 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин РСЗО, 22 808 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 243 единицы специальной военной автомобильной техники.Ведомство также рассказало о работе по разгрому формирований ВСУ в Курской области. Там за сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Также уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/zakharova-zayavila-ob-otvete-moskvy-na-ukrainskie-ataki-po-energoobektam-1054205427.html

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