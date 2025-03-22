https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-mig-29-1054205765.html
Российские войска уничтожили украинский МиГ-29
Российские войска уничтожили украинский МиГ-29
Sputnik Абхазия
Также за сутки средствами ПВО были уничтожены пять авиабомб JDAM и пять снарядов HIMARS, 142 украинских беспилотника. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T17:31+0300
2025-03-22T17:31+0300
2025-03-22T17:31+0300
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Министерстве обороны.Всего с начала СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 47 861 БпЛА, 601 ЗРК, 22 437 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин РСЗО, 22 808 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 243 единицы специальной военной автомобильной техники.Ведомство также рассказало о работе по разгрому формирований ВСУ в Курской области. Там за сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Также уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/zakharova-zayavila-ob-otvete-moskvy-na-ukrainskie-ataki-po-energoobektam-1054205427.html
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новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
новости, россия, украина, донбасс, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили украинский МиГ-29
Также за сутки средствами ПВО были уничтожены пять авиабомб JDAM и пять снарядов HIMARS, 142 украинских беспилотника.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский самолет МиГ-29, сообщили в Министерстве обороны.
Оперативно-тактической авиацией, БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, скопления живой силы и техники противника в 135 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 47 861 БпЛА, 601 ЗРК, 22 437 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин РСЗО, 22 808 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 243 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ведомство также рассказало о работе по разгрому формирований ВСУ в Курской области. Там за сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих. Также уничтожены боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, семь артиллерийских орудий, три миномета и квадроцикл.