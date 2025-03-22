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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/zakharova-zayavila-ob-otvete-moskvy-na-ukrainskie-ataki-po-energoobektam-1054205427.html
Захарова заявила об ответе Москвы на украинские атаки по энергообъектам
Захарова заявила об ответе Москвы на украинские атаки по энергообъектам
Sputnik Абхазия
Ранее США инициировали договоренность о ненанесении сторонами конфликта ударов по объектам энергетической инфраструктуры. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T14:49+0300
2025-03-22T14:49+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Москва оставляет за собой право на симметричный ответы, если ВСУ продолжат атаковать российские энергообъекты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что действия Киева демонстрируют его полную недоговороспособность и отсутствие стремления к миру.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/zakharova-o-peremirii-s-ukrainoy-nashi-lyudi-veryat-ne-v-voynu-a-v-pravdu-1054167992.html
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новости, россия, украина, мария захарова, мид рф
новости, россия, украина, мария захарова, мид рф

Захарова заявила об ответе Москвы на украинские атаки по энергообъектам

14:49 22.03.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Абхазия, 1920, 22.03.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
/
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Ранее США инициировали договоренность о ненанесении сторонами конфликта ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Москва оставляет за собой право на симметричный ответы, если ВСУ продолжат атаковать российские энергообъекты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"19 марта под удар попала нефтебаза на Кубани, 21 марта – газоизмерительная станция "Суджа" в Курской области. Помимо этого зафиксированы очередные варварские случаи сознательного направления дронов ВСУ на жилые дома и социальные учреждения", - сообщила она.
Захарова подчеркнула, что действия Киева демонстрируют его полную недоговороспособность и отсутствие стремления к миру.
Захарова о возможности перемирия с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2025
Радио
Захарова о перемирии с Украиной: наши люди верят не в войну, а в правду
19 марта, 12:59
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