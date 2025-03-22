https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/zakharova-zayavila-ob-otvete-moskvy-na-ukrainskie-ataki-po-energoobektam-1054205427.html

Захарова заявила об ответе Москвы на украинские атаки по энергообъектам

Захарова заявила об ответе Москвы на украинские атаки по энергообъектам

Sputnik Абхазия

Ранее США инициировали договоренность о ненанесении сторонами конфликта ударов по объектам энергетической инфраструктуры. 22.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-22T14:49+0300

2025-03-22T14:49+0300

2025-03-22T14:49+0300

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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Москва оставляет за собой право на симметричный ответы, если ВСУ продолжат атаковать российские энергообъекты, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Захарова подчеркнула, что действия Киева демонстрируют его полную недоговороспособность и отсутствие стремления к миру.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/zakharova-o-peremirii-s-ukrainoy-nashi-lyudi-veryat-ne-v-voynu-a-v-pravdu-1054167992.html

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