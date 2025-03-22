https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/zaversheno-rassledovanie-v-otnoshenii-19-obvinyaemykh-v-terakte-v-krokuse-1054197757.html
Завершено расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Завершено расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Sputnik Абхазия
Теракт в "Крокус сити холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. 22.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-22T11:03+0300
2025-03-22T11:03+0300
2025-03-22T11:03+0300
новости
теракт в "крокус сити холле"
россия
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СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле". Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России.Обвиняемые ознакомятся с материалами дела, после чего его передадут в суд. Непосредственной организацией занимались 6 граждан стран Средней Азии, их заочно арестовали и объявили в розыск. Следствие восстановило хронологию действий соучастников преступления от подготовки к теракту до задержания сотрудниками правоохранительных органов."Собранная совокупность доказательств позволяет сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям", - уточняется в тексте.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240402/putin-rossiya-doberetsya-do-zakazchikov-terakta-v-krokuse-1050655900.html
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новости, теракт в "крокус сити холле", россия
новости, теракт в "крокус сити холле", россия
Завершено расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокусе"
Теракт в "Крокус сити холле" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Следствие завершило расследование в отношении 19 обвиняемых в теракте в "Крокус сити холле". Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России.
Обвиняемые ознакомятся с материалами дела, после чего его передадут в суд.
Теракт спланировали спецслужбы недружественного государства, они привлекли членов международной террористической организации, говорится в заявлении.
Непосредственной организацией занимались 6 граждан стран Средней Азии, их заочно арестовали и объявили в розыск.
Следствие восстановило хронологию действий соучастников преступления от подготовки к теракту до задержания сотрудниками правоохранительных органов.
"Собранная совокупность доказательств позволяет сделать вывод о причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям", - уточняется в тексте.