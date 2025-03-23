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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/osvobozhden-naselennyy-punkt-sribnoe-v-dnr-1054208393.html
Освобожден населенный пункт Срибное в ДНР
Освобожден населенный пункт Срибное в ДНР
Sputnik Абхазия
Потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек, следует из сводки оборонного ведомства. 23.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-23T14:15+0300
2025-03-23T14:15+0300
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены инфраструктура военных аэродромов, центры подготовки операторов БпЛА, цеха их производства и места хранения, скоплениям живой силы и техники ВСУ и наемников в 138 районах.Средствами ПВО и РЭБ сбиты 10 авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS, 224 украинских беспилотника.Всего с начала СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48 085 БпЛА, 601 ЗРК, 22 450 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин РСЗО, 22 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 282 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/rossiyskie-voyska-sbili-59-dronov-nad-semyu-regionami-1054207383.html
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Освобожден населенный пункт Срибное в ДНР

14:15 23.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета РСЗО Град 25 армии на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек, следует из сводки оборонного ведомства.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Срибное Донецкой Народной Республики", - говорится в тексте.
Оперативно-тактической авиацией, БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены инфраструктура военных аэродромов, центры подготовки операторов БпЛА, цеха их производства и места хранения, скоплениям живой силы и техники ВСУ и наемников в 138 районах.
Средствами ПВО и РЭБ сбиты 10 авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS, 224 украинских беспилотника.
Всего с начала СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48 085 БпЛА, 601 ЗРК, 22 450 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин РСЗО, 22 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 282 единицы специальной военной автомобильной техники.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2025
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Российские войска сбили 59 дронов над семью регионами
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