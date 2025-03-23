https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/osvobozhden-naselennyy-punkt-sribnoe-v-dnr-1054208393.html

Освобожден населенный пункт Срибное в ДНР

Освобожден населенный пункт Срибное в ДНР

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 1380 человек, следует из сводки оборонного ведомства. 23.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-23T14:15+0300

2025-03-23T14:15+0300

2025-03-23T14:15+0300

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Российские войска освободили населенный пункт Срибное в ДНР, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены инфраструктура военных аэродромов, центры подготовки операторов БпЛА, цеха их производства и места хранения, скоплениям живой силы и техники ВСУ и наемников в 138 районах.Средствами ПВО и РЭБ сбиты 10 авиабомб JDAM и три снаряда HIMARS, 224 украинских беспилотника.Всего с начала СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48 085 БпЛА, 601 ЗРК, 22 450 танков и других боевых бронированных машин, 1 530 боевых машин РСЗО, 22 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 282 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/rossiyskie-voyska-sbili-59-dronov-nad-semyu-regionami-1054207383.html

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