https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/rossiyskie-voyska-sbili-59-dronov-nad-semyu-regionami-1054207383.html
Российские войска сбили 59 дронов над семью регионами
Российские войска сбили 59 дронов над семью регионами
Sputnik Абхазия
Каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 23.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-23T09:00+0300
2025-03-23T09:00+0300
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь с 22 на 23 марта сбили 59 украинских дронов над семью регионами, сообщили в Минобороны.В небе над Ростовской областью уничтожили 29 БпЛА. Из-за атаки на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, один человек погиб.Над Астраханской областью сбили 20 дронов. По три беспилотника сбили в Воронежской и Волгоградской областях, два - над Крымом, по одному - над Курской и Саратовской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-mig-29-1054205765.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Российские войска сбили 59 дронов над семью регионами
Каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь с 22 на 23 марта сбили 59 украинских дронов над семью регионами, сообщили в Минобороны.
В небе над Ростовской областью уничтожили 29 БпЛА. Из-за атаки на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, один человек погиб.
Над Астраханской областью сбили 20 дронов. По три беспилотника сбили в Воронежской и Волгоградской областях, два - над Крымом, по одному - над Курской и Саратовской областями.