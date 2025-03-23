https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/rossiyskie-voyska-sbili-59-dronov-nad-semyu-regionami-1054207383.html

Российские войска сбили 59 дронов над семью регионами

Российские войска сбили 59 дронов над семью регионами

Sputnik Абхазия

Каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. 23.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-23T09:00+0300

2025-03-23T09:00+0300

2025-03-23T09:00+0300

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь с 22 на 23 марта сбили 59 украинских дронов над семью регионами, сообщили в Минобороны.В небе над Ростовской областью уничтожили 29 БпЛА. Из-за атаки на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль, один человек погиб.Над Астраханской областью сбили 20 дронов. По три беспилотника сбили в Воронежской и Волгоградской областях, два - над Крымом, по одному - над Курской и Саратовской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/rossiyskie-voyska-unichtozhili-ukrainskiy-mig-29-1054205765.html

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