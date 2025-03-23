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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 марта

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 23.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-23T17:45+0300

2025-03-23T17:45+0300

2025-03-23T17:45+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. В понедельник, 24 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии