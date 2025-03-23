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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 23.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-23T17:45+0300
2025-03-23T17:45+0300
2025-03-23T17:45+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 мар - Sputnik. В понедельник, 24 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.
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Sputnik Абхазия
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MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 24 марта
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 23 мар - Sputnik. В понедельник, 24 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +7°С до +12°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.