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Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку
Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку, сообщила в эфире радио Sputnik замдиректора по лечебной части... 24.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-24T16:00+0300
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туберкулез
всемирный день борьбы с туберкулезом
медицина
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку, сообщила в эфире радио Sputnik замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.Самые высокие показатели были в 2014 году: на 100 тысяч приходилось 83 больных.Туберкулез передается воздушно-капельным путем – это основная причина появления новых заболеваний, сказала врач.Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден ВОЗ и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/markova-rasskazala-o-situatsii-s-zabolevaemostyu-tuberkulezom-v-abkhazii--1054214608.html
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туберкулез, всемирный день борьбы с туберкулезом, медицина, абхазия
туберкулез, всемирный день борьбы с туберкулезом, медицина, абхазия
Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку
16:00 24.03.2025 (обновлено: 21:33 24.03.2025)
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку, сообщила в эфире радио Sputnik замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.
На 100 тысяч населения в прошлом году приходилось 32 человека с туберкулезом. Случаев заболевания среди детей не зафиксировано, отметила Маркова.
Самые высокие показатели были в 2014 году: на 100 тысяч приходилось 83 больных.
Туберкулез передается воздушно-капельным путем – это основная причина появления новых заболеваний, сказала врач.
Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден ВОЗ и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха.