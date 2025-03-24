https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/diagnoz-tuberkulez-v-2024-godu-v-abkhazii-postavili-21-cheloveku-1054221931.html

Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку

Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку, сообщила в эфире радио Sputnik замдиректора по лечебной части... 24.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-24T16:00+0300

2025-03-24T16:00+0300

2025-03-24T21:33+0300

в абхазии

туберкулез

всемирный день борьбы с туберкулезом

медицина

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/03/1031944720_0:200:2931:1848_1920x0_80_0_0_efb228c61d9fe6846801ed829db5acf7.jpg

СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Диагноз туберкулез в 2024 году в Абхазии поставили 21 человеку, сообщила в эфире радио Sputnik замдиректора по лечебной части Республиканского противотуберкулезного диспансера Марина Маркова.Самые высокие показатели были в 2014 году: на 100 тысяч приходилось 83 больных.Туберкулез передается воздушно-капельным путем – это основная причина появления новых заболеваний, сказала врач.Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден ВОЗ и Международным союзом борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями в 1982 году. Выбор даты был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/markova-rasskazala-o-situatsii-s-zabolevaemostyu-tuberkulezom-v-abkhazii--1054214608.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

туберкулез, всемирный день борьбы с туберкулезом, медицина, абхазия