https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/lukashenko-v-sedmoy-raz-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-belorussii-1054226327.html

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии

Sputnik Абхазия

Президентские выборы прошли в Беларуси 26 января, Лукашенко набрал 86,8% голосов. 25.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-25T12:25+0300

2025-03-25T12:25+0300

2025-03-25T13:30+0300

беларусь

александр лукашенко

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.Клятву он принес, держа руку на специальном издании Конституции. "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", – говорится в тексте.После этого он подписал акт принесения присяги, а глава ЦИК Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.Выборы президента Белоруссии прошли в январе этого года, явка составила 85,69 процента. Лукашенко набрал 86,82% голосов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/lukashenko-minsk-vsegda-byl-zainteresovan-v-sotrudnichestve-s-abkhaziey--1044244017.html

беларусь

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беларусь, александр лукашенко