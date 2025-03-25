https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/lukashenko-v-sedmoy-raz-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-belorussii-1054226327.html
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
Sputnik Абхазия
Президентские выборы прошли в Беларуси 26 января, Лукашенко набрал 86,8% голосов. 25.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-25T12:25+0300
2025-03-25T12:25+0300
2025-03-25T13:30+0300
беларусь
александр лукашенко
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054226090_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_1f60e27b47ec192859c82725e2a98700.jpg
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.Клятву он принес, держа руку на специальном издании Конституции. "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", – говорится в тексте.После этого он подписал акт принесения присяги, а глава ЦИК Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.Выборы президента Белоруссии прошли в январе этого года, явка составила 85,69 процента. Лукашенко набрал 86,82% голосов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230221/lukashenko-minsk-vsegda-byl-zainteresovan-v-sotrudnichestve-s-abkhaziey--1044244017.html
беларусь
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054226090_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_0a80f59229abaacc1867c1bf51f16b12.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
беларусь, александр лукашенко
беларусь, александр лукашенко
Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Белоруссии
12:25 25.03.2025 (обновлено: 13:30 25.03.2025)
Президентские выборы прошли в Беларуси 26 января, Лукашенко набрал 86,8% голосов.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Александр Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.
Клятву он принес, держа руку на специальном издании Конституции.
"Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", – говорится в тексте.
После этого он подписал акт принесения присяги, а глава ЦИК Игорь Карпенко вручил ему удостоверение президента.
Выборы президента Белоруссии прошли в январе этого года, явка составила 85,69 процента. Лукашенко набрал 86,82% голосов.