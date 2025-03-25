https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/osvobozhdeny-dva-naselennykh-punkta-v-zone-svo-1054231280.html
Освобождены два населенных пункта в зоне СВО
Освобождены два населенных пункта в зоне СВО
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Российские войска освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России. 25.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-25T17:35+0300
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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Российские войска освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления БпЛА, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 92 беспилотника. Всего с начала проведения СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48 404 БпЛА, 601 ЗРК, 22 490 танков и других боевых бронированных машин, 1 531 боевая машина РСЗО, 22 961 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 347 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/pyat-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-krymom-1054223220.html
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Освобождены два населенных пункта в зоне СВО
СУХУМ, 25 мар - Sputnik. Российские войска освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.
Группировка войск "Запад" освободила Мирное в Донецкой Народной Республике, а войска группы "Днепр" - Малые Щербаки в Запорожской области.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, пунктам управления БпЛА, складам боеприпасов и ремонтно-восстановительной базе ВСУ, скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и 92 беспилотника.
Всего с начала проведения СВО уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48 404 БпЛА, 601 ЗРК, 22 490 танков и других боевых бронированных машин, 1 531 боевая машина РСЗО, 22 961 орудие полевой артиллерии и минометов, 33 347 единиц специальной военной автомобильной техники.