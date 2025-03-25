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Пять украинских дронов сбили над Крымом
Пять украинских дронов сбили над Крымом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российские войска за ночь уничтожили пять украинских дронов над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России. 25.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-25T09:00+0300
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российские войска за ночь уничтожили пять украинских дронов над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. Атаки перехватывают средства противовоздушной обороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-nefteperekachivayuschuyu-stantsiyu-ktk-na-kubani-1054218842.html
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россия, крым, новости, министерство обороны рф
россия, крым, новости, министерство обороны рф
Пять украинских дронов сбили над Крымом
09:00 25.03.2025 (обновлено: 10:42 25.03.2025)
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российские войска за ночь уничтожили пять украинских дронов над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — говорится в тексте.
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. Атаки перехватывают средства противовоздушной обороны.