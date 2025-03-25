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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/pyat-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-krymom-1054223220.html
Пять украинских дронов сбили над Крымом
Пять украинских дронов сбили над Крымом
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российские войска за ночь уничтожили пять украинских дронов над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России. 25.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российские войска за ночь уничтожили пять украинских дронов над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. Атаки перехватывают средства противовоздушной обороны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-nefteperekachivayuschuyu-stantsiyu-ktk-na-kubani-1054218842.html
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россия, крым, новости, министерство обороны рф
россия, крым, новости, министерство обороны рф

Пять украинских дронов сбили над Крымом

09:00 25.03.2025 (обновлено: 10:42 25.03.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 25.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российские войска за ночь уничтожили пять украинских дронов над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — говорится в тексте.
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. Атаки перехватывают средства противовоздушной обороны.
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