https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/pyat-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-krymom-1054223220.html

Пять украинских дронов сбили над Крымом

Пять украинских дронов сбили над Крымом

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российские войска за ночь уничтожили пять украинских дронов над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России. 25.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Российские войска за ночь уничтожили пять украинских дронов над Крымским полуостровом, сообщили в Минобороны России.Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью беспилотников. Атаки перехватывают средства противовоздушной обороны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/ukrainskiy-bespilotnik-atakoval-nefteperekachivayuschuyu-stantsiyu-ktk-na-kubani-1054218842.html

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