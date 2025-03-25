https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/pamyatniki-geroyam-voyny-nachali-restavrirovat-v-abkhazii-1054230970.html

Памятники героям войны начали реставрировать в Абхазии

Памятники героям войны начали реставрировать в Абхазии

Sputnik Абхазия

Гранты на восстановление памятников героям ВОВ и ОВНА получило 71 абхазское село. 25.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-25T16:50+0300

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СУХУМ, 25 мар - Sputnik. В Абхазии стартовали первые реставрационные работы памятников участникам Великой Отечественной войны и героям Абхазии в рамках программы российского Фонда президентских грантов. Так, в селе Мачара активно восстанавливают памятники участникам Великой Отечественной войны. Территории очищают от мусора и растительности, ведется реставрация мемориалов, заменяют утраченные элементы и разрушенные плиты. Работы идут полным ходом, чтобы вернуть памятникам достойный вид и сохранить память о героях. Глава села Денис Хаджимба рассказал о проводимых работах и подготовке к празднованию 80-летия Победы. По его словам, на уже выделенной территории планируется возведение аллеи, где в последующем будет установлена стела в честь участников Великой Отечественной войны. Напомним, что в конце февраля село получило финансирование от российского Фонда президентских грантов. По этой программе реконструкция памятников Великой Отечественной войны проходит по всей Абхазии. Финансирование помогает восстанавливать мемориальные комплексы и благоустраивать прилегающие территории в память о погибших в годы войны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/bolee-70-abkhazskikh-sel-poluchat-granty-na-vosstanovlenie-pamyatnikov-geroyam-voyny-1054123831.html

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