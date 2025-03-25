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Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, которое медленно будет понижаться. 25.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-25T16:05+0300
2025-03-25T16:05+0300
2025-03-25T16:05+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 25 мар – Sputnik. В среду, 26 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 26 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, которое медленно будет понижаться.
СУХУМ, 25 мар – Sputnik. В среду, 26 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.
Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.