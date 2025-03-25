https://sputnik-abkhazia.ru/20250325/v-nogu-so-vremenem-kak-v-shkole-sela-mgudzyrkhua-osvaivayut-novye-tekhnologii-1054213806.html

В ногу со временем: как в школе села Мгудзырхуа осваивают новые технологии

В ногу со временем: как в школе села Мгудзырхуа осваивают новые технологии

Sputnik Абхазия

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2025-03-25T19:05+0300

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2025-03-25T19:05+0300

абхазия

образование

школы

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О том, как современные технологии повлияли на процесс обучения в сельской школе, почему дети стали быстрее осваивать учебную программу и в чем технологии приходят на помощь педагогам, читайте в материале Sputnik.Бадри Есиава, SputnikЛегче, быстрее, интереснееС появлением новых технологий школа имени Василия Агрба в селе Мгудзырхуа, как и другие общеобразовательные учреждения страны, шагнула далеко вперед.В этой школе и раньше был компьютерный класс, но оборудование уже не отвечает современным стандартам. Эффективно применять старые компьютеры в процессе обучения фактически было невозможно, и они уступили место новым.Всего школе передали 16 ноутбуков, но из-за нехватки помещений пока используются только восемь. Вместе с интерактивной доской их установили в библиотеке, куда дети каждый день приходят готовить доклады, искать информацию в интернете, печатать тексты. Детям также позволяют брать с собой ноутбуки на уроки."Я сейчас готовлю доклад по произведению Льва Толстого "Детство". На ноутбуке это делать гораздо легче, и материал запоминается быстрее", – поделилась ученица 11-го класса Милана Шулумба.Она добавила, что раньше уходило много времени на то, чтобы написать текст от руки, и не было возможности иллюстрировать доклады картинками.Ученики и педагоги не скрывают, что пока они только осваивают новые технологии, но среди детей есть и продвинутые юзеры. Одна из них – Диана Джикирба, которая в этом деле примерила на себя роль наставника. Школьница нередко помогает учителям работать с ноутбуками и обучает их новым технологическим трюкам.Дети из Мгудзырхуа стали победителями в районной олимпиаде по географии и готовятся выйти на республиканский уровень. За звание лучших из лучших будут бороться дети со всей страны, и одержать победу - задача не из простых.По словам одиннадцатиклассника Марлена Джикирба, после появления в школе интерактивной доски и ноутбуков процесс обучения не только ускорился, но также стал интереснее и нагляднее."На интерактивной доске мы открываем карту мира и запоминаем, где какие страны расположены. Затем мы с ноутбуков заходим на специализированные сайты и проходим тесты. В них заложены вопросы, которых нет в учебниках. Каждый раз мы узнаем что-то новое", – объяснил Джикирба.Преподаватель информатики Юрий Папцава отметил, что с появлением в школе полноценного компьютерного класса дети стали быстрее осваивать программу, и многие задачи они выполняют самостоятельно без подсказок."Дети стали печатать быстрее. Есть те, кто уже печатает по 500 слов за 10 минут. Меня также радует, что они быстро освоили сенсорную панель. Еще, конечно же, хотелось бы, чтобы были клавиатуры с абхазской раскладкой хотя бы на двух или трех ноутбуках", – сказал он.Информатику проходят только ученики 10 и 11 классов. Они занимаются по два часа в неделю, если не считать время, когда дети пользуются ноутбуками вне уроков или на переменах. Для более углубленного изучения предмета, уверен Папцава, этого мало – необходимо увеличить количество часов.Помимо этого, сетует педагог, отсутствует специализированная под сельские школы программа обучения информатике. Приходится самостоятельно искать материал в интернете, но это не всегда то, что нужно.Интерактивная доскаВсей школе по душе пришлась 75-дюймовая интерактивная доска - еще один подарок России школам Абхазии. Этот огромный "планшет" в корне изменил процесс обучения и притягивает детей, как мед пчел.В день нашего визита в библиотеке учитель биологии Милана Шамба проводила открытый урок для учеников 6 класса на тему "Воздушное питание растений – фотосинтез".Шамба не просто раскрыла тему урока на словах, как это было раньше, но и наглядно продемонстрировала на интерактивной доске строение растений, то, как они влияют на жизнь человека и природу в целом, какую пользу они приносят и что было бы, если бы все растения на планете исчезли.Материал закрепили решением кроссворда прямо на доске. Ученики разделились на две группы и ответили на вопросы педагога. К доске делегировали двух учеников, которые заполняли ячейки кроссворда правильными ответами, используя специальный маркер или просто пальцы."Интерактивная доска очень интересная. Нам рассказывают уроки и показывают каждый день разные видео. Учиться стало легче", – поделилась Вероника Жиба. Она призналась, что никогда раньше ничего подобного не видела.Ученик 11-го класса Дамиан Дбар выступил с докладом на тему "Загрязнение окружающий среды", который подготовил на ноутбуке, но презентовал на интерактивной доске.Старшеклассник рассказал о том, почему загрязняется природа, как это происходит, кто в этом виноват и как с этим бороться. Доклад его состоял из научных тезисов, статистики, изречений ученых, фотографий последствий небрежного отношения людей к своей планете. Он выразил свои мысли о важности воспитания подрастающего поколения в этом контексте и позитивного примера, который должны показывать взрослые.Дамиан Дбар доволен тем, насколько удобнее стало учиться и выполнять задания с использованием ноутбуков и интерактивной доски, но при этом не забыл пожаловаться на скорость интернета.Практика показала, что при активном использовании трех или четырех ноутбуков одновременно загрузка информации и иллюстрации существенно замедляется. В связи с этим, добавил школьник, нужно провести более скоростной интернет или связаться с провайдером, чтобы увеличить трафик.Нехватка помещений и распределениеВ школе села Мгудзырхуа учится 70 детей и работает 25 учителей. Как рассказала директор школы Марта Джикирба, новое оборудование им передали около двух недель назад, но установить его удалось только в начале этой недели."Дети и учителя вместе осваивают эти технологии. Конечно, уроки стали более результативными, дети стали проявлять больший интерес к образовательному процессу и всегда с удовольствием спешат на уроки", – подчеркнула она.Так как школе передали 16 ноутбуков, но место нашлось только для восьми из них, Джикирба выразила надежду на то, что властям удастся построить новое помещение специально для компьютерного класса и интерактивной доски.Всего же, согласно договоренностям Бадры Гунба и первого замруководителя Администрации Президента России Сергея Кириенко, абхазским школам подарили 22 мобильных компьютерных класса и 120 интерактивных досок.Как рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik начальник отдела образования администрации Гудаутского района Адамыр Харазия, район получил четыре компьютерных класса. Распределены они по тем школам, которые ранее делали запрос на приобретение такого оборудования.Помимо школы села Мгудзырхуа, компьютеры и доски были установлены в средней школе №5 в Гудауте, отхарской школе и в лицее-интернате села Калдахуара. Изначально предполагалось, что оборудование будет мобильным и его можно будет перемещать из школы в школу, но по соображениям сохранности решили этого не делать."Они к нам поступили в упаковках и абсолютно новые. Если мы будем их возить из школы в школу, то существует высокая вероятность, что компьютеры будут портиться, повреждаться и так далее. При необходимости мы можем иногда доставлять классы в ту или иную школу, и для этого у нас есть специалисты", – добавил Харазия.Всего в Гудауте 29 школ, интерактивные доски передали 21 из них.Как объяснил Адамыр Харазия, во время распределения этих досок руководствовались несколькими критериями. Согласно одному из них, численность учеников должна быть не меньше 45 человек, а дирекция, педагоги и ученики этих школ должны принимать активное участие в республиканских и международных общеобразовательных мероприятиях и форумах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/zheltopuzik-iz-dzhirkhua-kak-novyy-shkolnyy-avtobus-izmenil-zhizn-v-sele-1054159833.html

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