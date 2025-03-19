"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
© Sputnik"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
© Sputnik
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40 школьных автобусов Россия передала в дар Абхазии. Один из них достался школе села Джирхуа Гудаутского района.
О том, с какими проблемами сталкивались ученики и учителя школы и как новый автобус изменил жизнь в селе, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Рабочий день у жителя села Джирхуа Сатби Кокоскерия начинается в 8:00. Он заводит автобус и начинает собирать детей в школу.
– Уже в 8:50 все дети должны быть в школе. Но так как село у нас большое, к тому же еще нужно учительницу из соседнего Звандрипша привезти, мне уже в 8:00 нужно выезжать на работу, – с важным видом отмечает Сатби и заводит машину.
© SputnikСатби Кокоскерия
Сатби Кокоскерия
© Sputnik
Сатби уже 15 лет работает водителем школьного автобуса в селе Верхняя Джирхуа. Раньше у него как такового автобуса и не было. Детей развозил на УАЗике, который в народе именуется "таблетка". Автомобиль был старым, часто выходил из строя, приходилось много тратиться на запчасти.
Но в этом году было принято решение о том, что Россия передаст Абхазии новые автобусы, и школа села Джирхуа "попала под раздачу". Теперь вместо "таблетки" у Сатби появилась новенькая "ГАЗель Next".
© Sputnik
Сатби Кокоскерия
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© Sputnik
Сатби Кокоскерия
© Sputnik"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
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© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
© Sputnik"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
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© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
© Sputnik"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
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© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
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© Sputnik
Сатби Кокоскерия
2/4
© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
3/4
© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
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© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
– Наконец-то нам подарили новый автобус, дай им бог здоровья! Машина отличная, дети очень рады. Автобус очень комфортный. Дети дали машине имя "Желтопузик", – с улыбкой отмечает он.
Дети же смущенно и недовольно косятся на водителя за то, что тот раскрыл их тайну.
– У нас и предыдущий автобус имел свое имя. Мы его Бобиком называли, – уточняет самая бойкая ученица.
Десятилетняя Рафида Харазия живет в трех километрах от школы. Девочка с нескрываемой радостью отмечает, что новый автобус ей очень нравится – он "не только удобный, но и красивый".
© SputnikРафида Харазия
Рафида Харазия
© Sputnik
"Я далеко живу от школы, пешком сложно идти, портфель тяжелый, а по дороге в школу подъемов много. Поэтому я очень рада новому автобусу", – признается пятиклассница.
Сатби совершает очередную остановку. Старшеклассники вежливо здороваются и занимают места на галерке – там самые застенчивые прячутся от камеры.
– С утра дети несговорчивые, потому что в школу приходится вставать рано. После уроков тоже не особо хотят разговаривать – уже голодные, поскорее хотят домой, – шутливо объясняет водитель.
28 февраля, 13:49
Крутой маршрут
Джирхуа – большое село, ежедневно Сатби Кокоскерия проделывает крутой маршрут. От езды по кочкам в салоне трясет, как во время джиппинга в горах. По словам Сатби, на новом автобусе даже жалко ездить по таким разбитым дорогам.
– Теперь, если бы нам еще и дорогу сделали бы, то проблем вообще не осталось бы, – между делом замечает водитель.
Сатби собирает всех учеников школы и отправляется с ними в соседнее село за учительницей начальных классов. Марина Валентиновна Ахба уже восемь лет работает в Джирхуа. Из дома до работы и обратно она добирается на школьном автобусе.
– Раньше я работала в звандрипшской школе. Но так получилось, что несколько лет в нашей школе не было первоклашек, и я решила перейти в Джирхуа. И вот каждый день за мной приезжает школьный транспорт. Новый автобус очень хороший, удобный. Предыдущий часто ломался, из-за чего детям приходилось добираться до школы пешком. С тех пор как мы получили новый автобус, таких случаев не было. Без проблем каждый день без опозданий привозят в школу. Дети очень рады, – отмечает Ахба.
Автобус, по словам водителя, более вместительный, чем предыдущий. Если в таблетке" было всего восемь мест, то в "Желтопузик" вмещается 22 пассажира.
– Для детей – то, что нужно! – восклицает Сатби. – Недавно была дальняя поездка на автобусе – нужно было повезти до Псоу (река на границе Абхазии и России, прим.) детей, которых отправили в лагерь "Артек". На старом автобусе мы бы не рискнули. Слава богу, наступило хорошее время, наши дети могут спокойно учиться, для них открываются новые возможности. А детям многого не надо – только небольшой толчок, поддержка.
12 марта, 11:00
Сейчас школа в селе Джирхуа чувствует эту поддержку. По словам директора Колистрата Конджария, помимо нового автобуса школе подарили интерактивные доски.
– Думаю, в ближайшие годы у нас проблем с транспортом точно не будет. Уже с уверенностью можем выезжать за пределы села и на какие-то районные мероприятия, и на экскурсий с детьми, – добавляет директор.
© Sputnik"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
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© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
© Sputnik"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
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© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
© Sputnik"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
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© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
© Sputnik"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
4/4
© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
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© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
2/4
© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
3/4
© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
4/4
© Sputnik
"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе
40 школьных автобусов Россия передала в дар Абхазии. Это стало продолжением реализации договоренности, которая была достигнута между Бадрой Гунба и первым замруководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.