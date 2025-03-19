https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/zheltopuzik-iz-dzhirkhua-kak-novyy-shkolnyy-avtobus-izmenil-zhizn-v-sele-1054159833.html

"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе

"Желтопузик" из Джирхуа: как новый школьный автобус изменил жизнь в селе

Sputnik Абхазия

40 школьных автобусов Россия передала в дар Абхазии. Один из них достался школе села Джирхуа Гудаутского района. 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T18:00+0300

2025-03-19T18:00+0300

2025-03-19T18:00+0300

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О том, с какими проблемами сталкивались ученики и учителя школы и как новый автобус изменил жизнь в селе, читайте в материале корреспондента Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikРабочий день у жителя села Джирхуа Сатби Кокоскерия начинается в 8:00. Он заводит автобус и начинает собирать детей в школу.– Уже в 8:50 все дети должны быть в школе. Но так как село у нас большое, к тому же еще нужно учительницу из соседнего Звандрипша привезти, мне уже в 8:00 нужно выезжать на работу, – с важным видом отмечает Сатби и заводит машину.Сатби уже 15 лет работает водителем школьного автобуса в селе Верхняя Джирхуа. Раньше у него как такового автобуса и не было. Детей развозил на УАЗике, который в народе именуется "таблетка". Автомобиль был старым, часто выходил из строя, приходилось много тратиться на запчасти.Но в этом году было принято решение о том, что Россия передаст Абхазии новые автобусы, и школа села Джирхуа "попала под раздачу". Теперь вместо "таблетки" у Сатби появилась новенькая "ГАЗель Next".– Наконец-то нам подарили новый автобус, дай им бог здоровья! Машина отличная, дети очень рады. Автобус очень комфортный. Дети дали машине имя "Желтопузик", – с улыбкой отмечает он.Дети же смущенно и недовольно косятся на водителя за то, что тот раскрыл их тайну.– У нас и предыдущий автобус имел свое имя. Мы его Бобиком называли, – уточняет самая бойкая ученица.Десятилетняя Рафида Харазия живет в трех километрах от школы. Девочка с нескрываемой радостью отмечает, что новый автобус ей очень нравится – он "не только удобный, но и красивый"."Я далеко живу от школы, пешком сложно идти, портфель тяжелый, а по дороге в школу подъемов много. Поэтому я очень рада новому автобусу", – признается пятиклассница.Сатби совершает очередную остановку. Старшеклассники вежливо здороваются и занимают места на галерке – там самые застенчивые прячутся от камеры.– С утра дети несговорчивые, потому что в школу приходится вставать рано. После уроков тоже не особо хотят разговаривать – уже голодные, поскорее хотят домой, – шутливо объясняет водитель.Крутой маршрутДжирхуа – большое село, ежедневно Сатби Кокоскерия проделывает крутой маршрут. От езды по кочкам в салоне трясет, как во время джиппинга в горах. По словам Сатби, на новом автобусе даже жалко ездить по таким разбитым дорогам.– Теперь, если бы нам еще и дорогу сделали бы, то проблем вообще не осталось бы, – между делом замечает водитель.Сатби собирает всех учеников школы и отправляется с ними в соседнее село за учительницей начальных классов. Марина Валентиновна Ахба уже восемь лет работает в Джирхуа. Из дома до работы и обратно она добирается на школьном автобусе.– Раньше я работала в звандрипшской школе. Но так получилось, что несколько лет в нашей школе не было первоклашек, и я решила перейти в Джирхуа. И вот каждый день за мной приезжает школьный транспорт. Новый автобус очень хороший, удобный. Предыдущий часто ломался, из-за чего детям приходилось добираться до школы пешком. С тех пор как мы получили новый автобус, таких случаев не было. Без проблем каждый день без опозданий привозят в школу. Дети очень рады, – отмечает Ахба.Автобус, по словам водителя, более вместительный, чем предыдущий. Если в таблетке" было всего восемь мест, то в "Желтопузик" вмещается 22 пассажира.– Для детей – то, что нужно! – восклицает Сатби. – Недавно была дальняя поездка на автобусе – нужно было повезти до Псоу (река на границе Абхазии и России, прим.) детей, которых отправили в лагерь "Артек". На старом автобусе мы бы не рискнули. Слава богу, наступило хорошее время, наши дети могут спокойно учиться, для них открываются новые возможности. А детям многого не надо – только небольшой толчок, поддержка.Сейчас школа в селе Джирхуа чувствует эту поддержку. По словам директора Колистрата Конджария, помимо нового автобуса школе подарили интерактивные доски.– Думаю, в ближайшие годы у нас проблем с транспортом точно не будет. Уже с уверенностью можем выезжать за пределы села и на какие-то районные мероприятия, и на экскурсий с детьми, – добавляет директор.40 школьных автобусов Россия передала в дар Абхазии. Это стало продолжением реализации договоренности, которая была достигнута между Бадрой Гунба и первым замруководителя администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/rossiya-podarila-shkolam-abkhazii-esche-10-avtobusov-1053960824.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/abkhazskie-shkolniki-otpravilis-v-artek-1054096011.html

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