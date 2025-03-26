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Ансамбль из Гудауты стал лауреатом конкурса в Сочи

Ансамбль из Гудауты стал лауреатом конкурса в Сочи

Sputnik Абхазия

Дети выступили с тремя номерами – крестьянским танцем, абхазским свадебн6ым танцем и девичьим танцем с трещотками. 26.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Ансамбль народного танца "Щардаа" из Гудауты принял участие в фестивале конкурсе "Свой стиль" в Сочи, сообщил Sputnik худрук Алхас Джинджолия.Коллектив впервые выступал за пределами Абхазии и дважды стал лауреатом первой степени и лауреатом второй степени. Дети представили девичий танец с трещотками, крестьянский и абхазский свадебный танцы.Финпомощь в покрытии расходов на поездку и костюмы ансамблю оказали администрации Гудаутского района и села Ачандара, "Курорт Пицунда".Фестиваль проходил с 23 по 26 марта, в нем участвовало около ста коллективов из России, Абхазии, Армении.

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