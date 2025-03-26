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https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/ansambl-iz-gudauty-stal-laureatom-konkursa-v-sochi-1054239014.html
Ансамбль из Гудауты стал лауреатом конкурса в Сочи
Ансамбль из Гудауты стал лауреатом конкурса в Сочи
Sputnik Абхазия
Дети выступили с тремя номерами – крестьянским танцем, абхазским свадебн6ым танцем и девичьим танцем с трещотками. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Ансамбль народного танца "Щардаа" из Гудауты принял участие в фестивале конкурсе "Свой стиль" в Сочи, сообщил Sputnik худрук Алхас Джинджолия.Коллектив впервые выступал за пределами Абхазии и дважды стал лауреатом первой степени и лауреатом второй степени. Дети представили девичий танец с трещотками, крестьянский и абхазский свадебный танцы.Финпомощь в покрытии расходов на поездку и костюмы ансамблю оказали администрации Гудаутского района и села Ачандара, "Курорт Пицунда".Фестиваль проходил с 23 по 26 марта, в нем участвовало около ста коллективов из России, Абхазии, Армении.
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абхазия, новости, танцы, культура

Ансамбль из Гудауты стал лауреатом конкурса в Сочи

12:45 26.03.2025 (обновлено: 12:47 26.03.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукКонцерт ко Дню Добровольца
Концерт ко Дню Добровольца - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Дети выступили с тремя номерами – крестьянским танцем, абхазским свадебн6ым танцем и девичьим танцем с трещотками.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Ансамбль народного танца "Щардаа" из Гудауты принял участие в фестивале конкурсе "Свой стиль" в Сочи, сообщил Sputnik худрук Алхас Джинджолия.
Коллектив впервые выступал за пределами Абхазии и дважды стал лауреатом первой степени и лауреатом второй степени. Дети представили девичий танец с трещотками, крестьянский и абхазский свадебный танцы.

"Зрители нас приняли очень тепло. Мы не ждали больших результатов, но очень на это надеялись. Дети и их родители очень рады тому, что удалось стать лауреатами. Нашему ансамблю семь лет. Коллектив состоит из 28 детей из села Ачандара и Гудауты", – рассказал Джинджолия.

Финпомощь в покрытии расходов на поездку и костюмы ансамблю оказали администрации Гудаутского района и села Ачандара, "Курорт Пицунда".
Фестиваль проходил с 23 по 26 марта, в нем участвовало около ста коллективов из России, Абхазии, Армении.
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