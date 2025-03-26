https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/ansambl-iz-gudauty-stal-laureatom-konkursa-v-sochi-1054239014.html
Ансамбль из Гудауты стал лауреатом конкурса в Сочи
Ансамбль из Гудауты стал лауреатом конкурса в Сочи
Sputnik Абхазия
Дети выступили с тремя номерами – крестьянским танцем, абхазским свадебн6ым танцем и девичьим танцем с трещотками. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T12:45+0300
2025-03-26T12:45+0300
2025-03-26T12:47+0300
в абхазии
абхазия
новости
танцы
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102166/32/1021663216_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d839b78b4e65d4213f5ed84711c4362c.jpg
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Ансамбль народного танца "Щардаа" из Гудауты принял участие в фестивале конкурсе "Свой стиль" в Сочи, сообщил Sputnik худрук Алхас Джинджолия.Коллектив впервые выступал за пределами Абхазии и дважды стал лауреатом первой степени и лауреатом второй степени. Дети представили девичий танец с трещотками, крестьянский и абхазский свадебный танцы.Финпомощь в покрытии расходов на поездку и костюмы ансамблю оказали администрации Гудаутского района и села Ачандара, "Курорт Пицунда".Фестиваль проходил с 23 по 26 марта, в нем участвовало около ста коллективов из России, Абхазии, Армении.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102166/32/1021663216_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_76b36924430b89ae16126d54e5ce1e6a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, танцы, культура
абхазия, новости, танцы, культура
Ансамбль из Гудауты стал лауреатом конкурса в Сочи
12:45 26.03.2025 (обновлено: 12:47 26.03.2025)
Дети выступили с тремя номерами – крестьянским танцем, абхазским свадебн6ым танцем и девичьим танцем с трещотками.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Ансамбль народного танца "Щардаа" из Гудауты принял участие в фестивале конкурсе "Свой стиль" в Сочи, сообщил Sputnik худрук Алхас Джинджолия.
Коллектив впервые выступал за пределами Абхазии и дважды стал лауреатом первой степени и лауреатом второй степени. Дети представили девичий танец с трещотками, крестьянский и абхазский свадебный танцы.
"Зрители нас приняли очень тепло. Мы не ждали больших результатов, но очень на это надеялись. Дети и их родители очень рады тому, что удалось стать лауреатами. Нашему ансамблю семь лет. Коллектив состоит из 28 детей из села Ачандара и Гудауты", – рассказал Джинджолия.
Финпомощь в покрытии расходов на поездку и костюмы ансамблю оказали администрации Гудаутского района и села Ачандара, "Курорт Пицунда".
Фестиваль проходил с 23 по 26 марта, в нем участвовало около ста коллективов из России, Абхазии, Армении.