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Гостеприимный край: эксперты об участии Абхазии в туристической выставке MITT

Гостеприимный край: эксперты об участии Абхазии в туристической выставке MITT

Sputnik Абхазия

Эксперты в области туризма Белла Джинджолия и Ванда Пилия рассказали, что Абхазия представила на туристической выставке в Москве. 26.03.2025, Sputnik Абхазия

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По словам Беллы Джинджолия, абхазский павильон привлек огромное внимание. Особой популярностью среди посетителей пользовались мандарины и чай, который выращивают в республике. "У всех прямая ассоциация с Абхазией – это мандарины, это было заметно по гостям, по их оживлению, по тому, с каким ажиотажем они окружали наш павильон на выставке", – подчеркнула она. Специалист в области туризма Ванда Пилия в свою очередь отметила, что ее поразил масштаб выставки. Там было представлено огромное количество туроператоров как из России, так и других стран. "Павильон Абхазии смотрелся ярко, сочетание зеленого, оранжевого привлекало внимание. Помимо этого, абхазскому павильону удалось привлечь внимание своей активностью. Были представлены детские ансамбли, музыканты, были песни и танцы, а это всегда внимание", – заметила она. Многие участники туристической выставки интересовались Абхазией, ее возможностями в области представления туристических услуг, подчеркнула Пилия. Кроме того, туроператорам было интересна логистика, чем путешественники могут заняться в Абхазии, какие есть туристические маршруты и многое другое. Также в рамках MITT-2025 проходили конференции, на которых абхазская делегация могла ознакомиться с туристическими возможностями субъектов России и других стран.

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