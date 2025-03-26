https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/minoborony-rossii-zayavilo-o-prodolzhayuschikhsya-atakakh-vsu-na-energoobekty-1054242377.html

Минобороны России заявило о продолжающихся атаках ВСУ на энергообъекты

Минобороны России заявило о продолжающихся атаках ВСУ на энергообъекты

Sputnik Абхазия

25 марта российская и американская экспертные группы встретились в Эр-Рияде и договорились о мерах по запрету атак на российские и украинские энергообъекты. 26.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-26T14:52+0300

2025-03-26T14:52+0300

2025-03-26T15:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

новости

украина

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054239384_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_03bad12760fd3dbff1861ed60fc7d85e.jpg

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Киев продолжает атаковать российские энергообъекты, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что 26 марта над Крымом были сбиты два украинских дрона, которые должны были нанести удар по наземному оборудованию Глебовского газохранилища.Кроме того, из-за атаки БпЛА 25 марта в Курской области произошло каскадное отключение ряда подстанций, а 26 марта в Брянской области – отключение высоковольтной линии.Ранее в Саудовской Аравии состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, длившаяся более 12 часов. На ней стороны, помимо прочего, договорились разработать меры для запрета атак по российским и украинским энергообъектам на 30 суток, начиная с 18 марта.

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, украина, министерство обороны рф