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Минобороны России заявило о продолжающихся атаках ВСУ на энергообъекты
Минобороны России заявило о продолжающихся атаках ВСУ на энергообъекты
Sputnik Абхазия
25 марта российская и американская экспертные группы встретились в Эр-Рияде и договорились о мерах по запрету атак на российские и украинские энергообъекты. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T14:52+0300
2025-03-26T14:52+0300
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Киев продолжает атаковать российские энергообъекты, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что 26 марта над Крымом были сбиты два украинских дрона, которые должны были нанести удар по наземному оборудованию Глебовского газохранилища.Кроме того, из-за атаки БпЛА 25 марта в Курской области произошло каскадное отключение ряда подстанций, а 26 марта в Брянской области – отключение высоковольтной линии.Ранее в Саудовской Аравии состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, длившаяся более 12 часов. На ней стороны, помимо прочего, договорились разработать меры для запрета атак по российским и украинским энергообъектам на 30 суток, начиная с 18 марта.
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россия, новости, украина, министерство обороны рф
Минобороны России заявило о продолжающихся атаках ВСУ на энергообъекты
14:52 26.03.2025 (обновлено: 15:55 26.03.2025)
25 марта российская и американская экспертные группы встретились в Эр-Рияде и договорились о мерах по запрету атак на российские и украинские энергообъекты.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Киев продолжает атаковать российские энергообъекты, заявили в Минобороны РФ.
"Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", – говорится в тексте.
В ведомстве сообщили, что 26 марта над Крымом были сбиты два украинских дрона, которые должны были нанести удар по наземному оборудованию Глебовского газохранилища.
Кроме того, из-за атаки БпЛА 25 марта в Курской области произошло каскадное отключение ряда подстанций, а 26 марта в Брянской области – отключение высоковольтной линии.
Ранее в Саудовской Аравии состоялась экспертная встреча "технических команд" России и США, длившаяся более 12 часов. На ней стороны, помимо прочего, договорились разработать меры для запрета атак по российским и украинским энергообъектам на 30 суток, начиная с 18 марта.