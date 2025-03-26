https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/posrednik-o-programme-razvitie-demografii-1054240896.html
Посредник: о программе "Развитие демографии"
Посредник: о программе "Развитие демографии"
Sputnik Абхазия
О том, что предполагает государственная программа развития демографии, каков объем ее финансирования, насколько эффективно решаются возложенные на нее задачи в... 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T16:53+0300
2025-03-26T16:53+0300
2025-03-26T17:00+0300
радио
посредник
социальные выплаты
выплаты
демография
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Посредник: о программе «Развитие демографии»
Sputnik Абхазия
Посредник: о программе «Развитие демографии»
О том, что предполагает государственная программа развития демографии, каков объем ее финансирования, насколько эффективно решаются возложенные на нее задачи в эфире радио Sputnik рассказали заместитель министра социального обеспечения и демографической политики Наала Лакоба и начальник отдела демографии министерства Сабина Андарбуа.Кабинет министров утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2025 год. На ее реализацию предусмотрено 120 млн рублей. Финансирование программы осуществляется за счет средств Фонда репатриации РА.Программа "Развитие демографии" реализовывается с 2016 года. Изначально этим занимался комитет по репатриации. В марте 2021 года данную программу делегировали Министерству социального обеспечения. Основной целью данной программы было осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности.Слушайте подкаст.
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посредник, социальные выплаты, выплаты, демография, аудио
посредник, социальные выплаты, выплаты, демография, аудио
Посредник: о программе "Развитие демографии"
16:53 26.03.2025 (обновлено: 17:00 26.03.2025)
О том, что предполагает государственная программа развития демографии, каков объем ее финансирования, насколько эффективно решаются возложенные на нее задачи в эфире радио Sputnik рассказали заместитель министра социального обеспечения и демографической политики Наала Лакоба и начальник отдела демографии министерства Сабина Андарбуа.
Кабинет министров утвердил межведомственную целевую программу "Развитие демографии" на 2025 год. На ее реализацию предусмотрено 120 млн рублей. Финансирование программы осуществляется за счет средств Фонда репатриации РА.
Программа "Развитие демографии" реализовывается с 2016 года. Изначально этим занимался комитет по репатриации. В марте 2021 года данную программу делегировали Министерству социального обеспечения. Основной целью данной программы было осуществление единовременной денежной выплаты в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребенка абхазской национальности.