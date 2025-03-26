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Рекламу в Facebook* и Instagram* нельзя будет размещать с 1 сентября
Рекламу в Facebook* и Instagram* нельзя будет размещать с 1 сентября
Sputnik Абхазия
Поправки к законам "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе" Госдума приняла во втором и третьем чтениях. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. C 1 сентября 2025 года в России нельзя будет размещать рекламу в Facebook*, Instagram* и других нежелательных или запрещенных информресурсах. Запрет затрагивает рекламу на ресурсах:Такой запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.*Деятельность корпорации Meta, владеющей Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.
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новости, россия

Рекламу в Facebook* и Instagram* нельзя будет размещать с 1 сентября

10:37 26.03.2025 (обновлено: 11:02 26.03.2025)
© Sputnik / Томас Тхайцук Человек с телефоном в руках
Человек с телефоном в руках - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Поправки к законам "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе" Госдума приняла во втором и третьем чтениях.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. C 1 сентября 2025 года в России нельзя будет размещать рекламу в Facebook*, Instagram* и других нежелательных или запрещенных информресурсах.

"Несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг. Порой даже не задумываясь, они переводят деньги тем, кто намеренно вредит нашей стране", – ранее заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Запрет затрагивает рекламу на ресурсах:
иностранных или международных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России;
общественных или религиозных объединений либо других организаций, которые суд постановил ликвидировать или запретить;
доступ к которым ограничен согласно законодательству.
Такой запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.
*Деятельность корпорации Meta, владеющей Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.
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