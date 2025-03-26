https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/reklamu-v-facebook-i-instagram-nelzya-budet-razmeschat-s-1-sentyabrya-1054233125.html

Рекламу в Facebook* и Instagram* нельзя будет размещать с 1 сентября

Рекламу в Facebook* и Instagram* нельзя будет размещать с 1 сентября

Sputnik Абхазия

Поправки к законам "О противодействии экстремистской деятельности" и "О рекламе" Госдума приняла во втором и третьем чтениях. 26.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-26T10:37+0300

2025-03-26T10:37+0300

2025-03-26T11:02+0300

новости

россия

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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. C 1 сентября 2025 года в России нельзя будет размещать рекламу в Facebook*, Instagram* и других нежелательных или запрещенных информресурсах. Запрет затрагивает рекламу на ресурсах:Такой запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.*Деятельность корпорации Meta, владеющей Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.

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