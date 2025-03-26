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СК России прекратил дело о хищении в отношении экс-главы Банка Абхазии Барганджия
СК России прекратил дело о хищении в отношении экс-главы Банка Абхазии Барганджия
Sputnik Абхазия
Мера пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Барганджия отменена. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T12:16+0300
2025-03-26T12:16+0300
2025-03-26T12:37+0300
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СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Следственный комитет России прекратил уголовное дело о хищении в отношении бывшего председателя Банка Абхазии Даура Барганджия за отсутствием состава преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.Барганджия обвинялся в хищении 28 миллионов рублей у Народного артиста СССР Владимира Этуша.Уголовное дело возбудили в октябре 2017 года. Барганджия был заключен под стражу, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам он в суде заявил, что передал деньги Этуша третьему лицу для реализации делового проекта. В ноябре 2017 года адвокат Даура Барганджия заявила, что тот вернул Этушу около 15 миллионов рублей. Позднее супруга артиста Елена Этуш сообщила, что долг Этушу вернули полностью.В январе 2018 года суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ареста Барганджия, но оно было отозвано, и он был освобожден из-под стражи.
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СК России прекратил дело о хищении в отношении экс-главы Банка Абхазии Барганджия
12:16 26.03.2025 (обновлено: 12:37 26.03.2025)
Мера пресечения в виде подписки о невыезде в отношении Барганджия отменена.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Следственный комитет России прекратил уголовное дело о хищении в отношении бывшего председателя Банка Абхазии Даура Барганджия за отсутствием состава преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы расследования.
Барганджия обвинялся в хищении 28 миллионов рублей у Народного артиста СССР Владимира Этуша.
"Следственным управлением по ЦАО ГСУ СК РФ по городу Москве было вынесено постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования – на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Барганджии состава преступления. Избранная в отношении Барганджии мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменена", –говорится в тексте и уточняется, что дело было прекращено уже после смерти Владимира Этуша.
Уголовное дело возбудили в октябре 2017 года. Барганджия был заключен под стражу, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сам он в суде заявил, что передал деньги Этуша третьему лицу для реализации делового проекта.
В ноябре 2017 года адвокат Даура Барганджия заявила, что тот вернул Этушу около 15 миллионов рублей. Позднее супруга артиста Елена Этуш сообщила
, что долг Этушу вернули полностью.
В январе 2018 года суд должен был рассмотреть ходатайство о продлении ареста Барганджия, но оно было отозвано, и он был освобожден
из-под стражи.