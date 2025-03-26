Союз журналистов Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
16:27 26.03.2025 (обновлено: 17:07 26.03.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибшей журналистке Первого канала А. Прокофьевой
© Sputnik / Станислав Красильников/
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За последние три дня жертвами атак ВСУ стали многие сотрудники федеральных СМИ, четыре человека погибли, трое ранены.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Союз журналистов Абхазии выразил соболезнования Союзу журналистов России, редакциям, родным и близким погибших в зоне спецоперации сотрудников российских СМИ.
За последние три дня жертвами атак ВСУ стали многие российские журналисты. Четверо — корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор канала "Звезда" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели, военкор Первого канала Анна Прокофьева — погибли.
За последние три дня жертвами атак ВСУ стали многие российские журналисты. Четверо — корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор канала "Звезда" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели, военкор Первого канала Анна Прокофьева — погибли.
Ранения получили корреспондент "Звезды" Никита Гольдин, оператор Первого канала Дмитрий Волков и корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.
"Мы осуждаем факты убийства журналистов, гражданских лиц не с автоматом в руках, а с камерой или диктофоном. Просим передать раненым коллегам пожелания скорейшего выздоровления", –говорится в тексте.