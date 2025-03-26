Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-rossiyskikh-zhurnalistov-1054244159.html
Союз журналистов Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Союз журналистов Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов
Sputnik Абхазия
За последние три дня жертвами атак ВСУ стали многие сотрудники федеральных СМИ, четыре человека погибли, трое ранены. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T16:27+0300
2025-03-26T17:07+0300
новости
абхазия
союз журналистов россии
россия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054243975_0:0:2674:1504_1920x0_80_0_0_f1cb52315ff48fb614cf10d04f825ad7.jpg
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Союз журналистов Абхазии выразил соболезнования Союзу журналистов России, редакциям, родным и близким погибших в зоне спецоперации сотрудников российских СМИ.За последние три дня жертвами атак ВСУ стали многие российские журналисты. Четверо — корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор канала "Звезда" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели, военкор Первого канала Анна Прокофьева — погибли. Ранения получили корреспондент "Звезды" Никита Гольдин, оператор Первого канала Дмитрий Волков и корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054243975_0:0:2674:2006_1920x0_80_0_0_f4b52d8ea1f183faf82744752b62b888.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, абхазия, союз журналистов россии, россия
новости, абхазия, союз журналистов россии, россия

Союз журналистов Абхазии выразил соболезнования в связи с гибелью российских журналистов

16:27 26.03.2025 (обновлено: 17:07 26.03.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЦветы в память о погибшей журналистке Первого канала А. Прокофьевой
Цветы в память о погибшей журналистке Первого канала А. Прокофьевой - Sputnik Абхазия, 1920, 26.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
За последние три дня жертвами атак ВСУ стали многие сотрудники федеральных СМИ, четыре человека погибли, трое ранены.
СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Союз журналистов Абхазии выразил соболезнования Союзу журналистов России, редакциям, родным и близким погибших в зоне спецоперации сотрудников российских СМИ.

За последние три дня жертвами атак ВСУ стали многие российские журналисты. Четверо — корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор канала "Звезда" Андрей Панов, водитель съемочной группы Александр Сиркели, военкор Первого канала Анна Прокофьева — погибли.
Ранения получили корреспондент "Звезды" Никита Гольдин, оператор Первого канала Дмитрий Волков и корреспондент ТАСС Михаил Скуратов.

"Мы осуждаем факты убийства журналистов, гражданских лиц не с автоматом в руках, а с камерой или диктофоном. Просим передать раненым коллегам пожелания скорейшего выздоровления", –говорится в тексте.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0