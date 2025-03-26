https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/takie-obstoyatelstva-markelova-ob-ispolzovanii-ii-dlya-raboty-s-vizualom-1054233998.html
Такие обстоятельства: Маркелова об использовании ИИ для работы с визуалом
Такие обстоятельства: Маркелова об использовании ИИ для работы с визуалом
Sputnik Абхазия
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль проекта Sputnik Pro. Тема занятия – использование ИИ для работы с визуалом. Спикер – бильд-редактор дирекции... 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T15:05+0300
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Такие обстоятельства: Маркелова об использовании ИИ для работы с визуалом
Sputnik Абхазия
Такие обстоятельства: Маркелова об использовании ИИ для работы с визуалом
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль проекта Sputnik Pro. Тема занятия – использование ИИ для работы с визуалом. Спикер – бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анны Маркелова в эфире радио Sputnik рассказала, как прошел модуль, насколько заинтересованной была аудитория, а также, какие нейросети, генерирующие изображения, сегодня наиболее популярны.Участники проекта Sputnik Pro узнали о принципах работы Midjourney, о том, как СМИ могут использовать ИИ для работы с визуалом и как отличить настоящую фотографию от фейковой, а также смогли самостоятельно сгенерировать изображение во время мастер-класса."ИИ используют практически везде, и в СМИ тоже. То есть помимо того, что его используют для того, чтобы генерировать визуальный контент, это то, о чем была, собственно, моя лекция, также его используют и для текстов. Пока что только для таких, допустим, спортивных материалов, где нужны сухие данные, сухая информация, вроде голов, сколько забили футболисты и так далее. Если мы говорим конкретно про нашу работу, искусственный интеллект, он очень важен. Во-первых, упрощает работу. Во-вторых, мы идем в ногу со временем, что, опять же, имеет очень большое значение", – сказала Маркелова.Слушайте подкаст.
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подкасты, такие обстоятельства, sputnikpro в абхазии, аудио
подкасты, такие обстоятельства, sputnikpro в абхазии, аудио
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошел новый модуль проекта Sputnik Pro. Тема занятия – использование ИИ для работы с визуалом. Спикер – бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Анны Маркелова в эфире радио Sputnik рассказала, как прошел модуль, насколько заинтересованной была аудитория, а также, какие нейросети, генерирующие изображения, сегодня наиболее популярны.
Участники проекта Sputnik Pro узнали о принципах работы Midjourney, о том, как СМИ могут использовать ИИ для работы с визуалом и как отличить настоящую фотографию от фейковой, а также смогли самостоятельно сгенерировать изображение во время мастер-класса.
"ИИ используют практически везде, и в СМИ тоже. То есть помимо того, что его используют для того, чтобы генерировать визуальный контент, это то, о чем была, собственно, моя лекция, также его используют и для текстов. Пока что только для таких, допустим, спортивных материалов, где нужны сухие данные, сухая информация, вроде голов, сколько забили футболисты и так далее. Если мы говорим конкретно про нашу работу, искусственный интеллект, он очень важен. Во-первых, упрощает работу. Во-вторых, мы идем в ногу со временем, что, опять же, имеет очень большое значение", – сказала Маркелова.