https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/turbaza-lolua-o-vzaimosvyazi-tursfery-s-drugimi-otraslyami--1054226680.html
Турбаза: Лолуа о взаимосвязи турсферы с другими отраслями
Турбаза: Лолуа о взаимосвязи турсферы с другими отраслями
Sputnik Абхазия
Как туристическая отрасль влияет на другие сферы жизнедеятельности страны, в эфире радио Sputnik обсудили с общественным деятелем, отельером Саидом Лолуа. 26.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-26T11:26+0300
2025-03-26T11:26+0300
2025-03-26T11:41+0300
радио
подкасты
абхазия
турбаза
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054228106_0:178:1920:1258_1920x0_80_0_0_68d2a3563c369f5fe298eed4c1531a09.jpg
Турбаза: Лолуа о взаимосвязи турсферы с другими отраслями
Sputnik Абхазия
Турбаза: Лолуа о взаимосвязи турсферы с другими отраслями
По мнению Лолуа, невозможно рассматривать туристическую отрасль в отрыве от какой-либо другой отрасли. "Даже в маленьких островных государствах, таких как Мальдивы, Сейшелы, которые существуют за счет туризма, межотраслевое взаимодействие поставлено на должном уровне. Это только турист видит песчаный пляж, пальмы, кокосы, объекты размещения, но на самом деле за всем этим стоит целая индустрия, начиная от образования, где подготавливают квалифицированных работников для отрасли, от сельского хозяйства, без чего невозможно построить туротрасль. Это живой организм. Мы и наша туристическая отрасль не исключение", – считает эксперт. Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/19/1054228106_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_eebff44650b34bc0763507da69597a25.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, турбаза, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, аудио
Турбаза: Лолуа о взаимосвязи турсферы с другими отраслями
11:26 26.03.2025 (обновлено: 11:41 26.03.2025)
Как туристическая отрасль влияет на другие сферы жизнедеятельности страны, в эфире радио Sputnik обсудили с общественным деятелем, отельером Саидом Лолуа.
По мнению Лолуа, невозможно рассматривать туристическую отрасль в отрыве от какой-либо другой отрасли.
"Даже в маленьких островных государствах, таких как Мальдивы, Сейшелы, которые существуют за счет туризма, межотраслевое взаимодействие поставлено на должном уровне. Это только турист видит песчаный пляж, пальмы, кокосы, объекты размещения, но на самом деле за всем этим стоит целая индустрия, начиная от образования, где подготавливают квалифицированных работников для отрасли, от сельского хозяйства, без чего невозможно построить туротрасль. Это живой организм. Мы и наша туристическая отрасль не исключение", – считает эксперт.