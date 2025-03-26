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Турбаза: Лолуа о взаимосвязи турсферы с другими отраслями

Турбаза: Лолуа о взаимосвязи турсферы с другими отраслями

Sputnik Абхазия

Как туристическая отрасль влияет на другие сферы жизнедеятельности страны, в эфире радио Sputnik обсудили с общественным деятелем, отельером Саидом Лолуа. 26.03.2025, Sputnik Абхазия

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Турбаза: Лолуа о взаимосвязи турсферы с другими отраслями Sputnik Абхазия Турбаза: Лолуа о взаимосвязи турсферы с другими отраслями

По мнению Лолуа, невозможно рассматривать туристическую отрасль в отрыве от какой-либо другой отрасли. "Даже в маленьких островных государствах, таких как Мальдивы, Сейшелы, которые существуют за счет туризма, межотраслевое взаимодействие поставлено на должном уровне. Это только турист видит песчаный пляж, пальмы, кокосы, объекты размещения, но на самом деле за всем этим стоит целая индустрия, начиная от образования, где подготавливают квалифицированных работников для отрасли, от сельского хозяйства, без чего невозможно построить туротрасль. Это живой организм. Мы и наша туристическая отрасль не исключение", – считает эксперт. Слушайте подкаст.

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