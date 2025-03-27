https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/badra-gunba-pozdravil-rabotnikov-teatra-s-professionalnym-prazdnikom-1054255263.html

Бадра Гунба поздравил работников театра с профессиональным праздником

Бадра Гунба поздравил работников театра с профессиональным праздником

Sputnik Абхазия

Всемирный день театра ежегодно отмечается по всему миру 27 марта. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил работников театра с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что сегодня в республике успешно работают четыре театра — Абхазский театр имени Самсона Чанба, РУСДРАМ, Государственный Молодежный театр и Ткуарчалский театр комедии. Гунба пожелал труппам театров успехов, творческих открытий, неиссякаемой любви зрителей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/kulturnaya-afisha-abkhazii-molodye-golosa-spektakli-i-dzhaz-1054208979.html

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