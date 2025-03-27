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Бадра Гунба поздравил работников театра с профессиональным праздником
Бадра Гунба поздравил работников театра с профессиональным праздником
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Всемирный день театра ежегодно отмечается по всему миру 27 марта. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил работников театра с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Он подчеркнул, что сегодня в республике успешно работают четыре театра — Абхазский театр имени Самсона Чанба, РУСДРАМ, Государственный Молодежный театр и Ткуарчалский театр комедии. Гунба пожелал труппам театров успехов, творческих открытий, неиссякаемой любви зрителей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250323/kulturnaya-afisha-abkhazii-molodye-golosa-spektakli-i-dzhaz-1054208979.html
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Бадра Гунба поздравил работников театра с профессиональным праздником
16:05 27.03.2025 (обновлено: 16:18 27.03.2025)
Всемирный день театра ежегодно отмечается по всему миру 27 марта.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. И.о. президента Абхазии Бадра Гунба поздравил работников театра с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Он подчеркнул, что сегодня в республике успешно работают четыре театра — Абхазский театр имени Самсона Чанба, РУСДРАМ, Государственный Молодежный театр и Ткуарчалский театр комедии.
"Вы вносите огромный вклад в эстетическое и нравственное воспитание абхазского зрителя, ваше творчество вдохновляет и наталкивает на размышления, учит видеть прекрасное и понимать искусство", — говорится в поздравлении.
Гунба пожелал труппам театров успехов, творческих открытий, неиссякаемой любви зрителей.