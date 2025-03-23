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Культурная афиша Абхазии: "Молодые голоса", спектакли и джаз
Культурная афиша Абхазии: "Молодые голоса", спектакли и джаз
Sputnik Абхазия
Афиша культурных событий в Абхазии с 24 по 30 марта. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 23.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-23T19:02+0300
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Sputnik Абхазская Госфилармония 28 марта в 18:00 – гала-концерт ХХIV республиканского конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса". Абхазский драмтеатр 25 марта в 19:00 – спектакль "Пешком" режиссера Валерия Кове. Абхазский Молодежный театр 26 марта в 19:00 – спектакль "Синьор из высшего общества" по мотивам итальянского произведения Джулио Скарничи и Ренцо Тарабузи. РУСДРАМ 25 и 26 марта в 19:00 – "Электра", спектакль по трагедиям Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона. Режиссер - Артем Устинов. 27 марта в 19:00 – концерт "Блюз-рок джазовой весны" На сцену выйдут Эрик Микая, Тамара Шанава, Денис Хагба, Роман Чежия, Тимур Бибик. 28 марта в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших" по мотивам произведения Баграта Шинкуба. Режиссер – Джамбул Жордания. 29 марта в 15:00 – детский спектакль "Буратино". Режиссер – Джамбул Жордания. 30 марта в 19:00 – спектакль в одном действии "Земляника". Автор – Джума Ахуба. Режиссер –Денис Хуснияров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250322/vzaimnyy-interes-dzhenia-o-svyazyakh-v-muzykalnoy-sfere---1054190639.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/istoricheskaya-spravedlivost-khintba-o-tom-zachem-rusdramu-muzey-i-chto-v-nem-budet-1054128929.html
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абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура
Культурная афиша Абхазии: "Молодые голоса", спектакли и джаз
Афиша культурных событий в Абхазии с 24 по 30 марта. Читайте и планируйте свой отдых на неделе.
28 марта в 18:00 – гала-концерт ХХIV республиканского конкурса исполнителей эстрадной песни "Молодые голоса".
25 марта в 19:00 – спектакль "Пешком" режиссера Валерия Кове.
Абхазский Молодежный театр
26 марта в 19:00 – спектакль "Синьор из высшего общества" по мотивам итальянского произведения Джулио Скарничи и Ренцо Тарабузи.
25 и 26 марта в 19:00 – "Электра", спектакль по трагедиям Софокла и Еврипида и философским трактатам Платона. Режиссер - Артем Устинов.
27 марта в 19:00 – концерт "Блюз-рок джазовой весны" На сцену выйдут Эрик Микая, Тамара Шанава, Денис Хагба, Роман Чежия, Тимур Бибик.
28 марта в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших" по мотивам произведения Баграта Шинкуба. Режиссер – Джамбул Жордания.
29 марта в 15:00 – детский спектакль "Буратино". Режиссер – Джамбул Жордания.
30 марта в 19:00 – спектакль в одном действии "Земляника". Автор – Джума Ахуба. Режиссер –Денис Хуснияров.