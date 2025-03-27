https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/mintsifry-rossii-predlozhilo-vvesti-zvanie-veteran-voennoy-zhurnalistiki-1054249443.html
Минцифры России предложило ввести звание "Ветеран военной журналистики"
Минцифры России предложило ввести звание "Ветеран военной журналистики"
Sputnik Абхазия
За последние три дня от атак ВСУ пострадали семь сотрудников федеральных СМИ, трое ранены, четверо погибли. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T10:29+0300
2025-03-27T10:29+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Минцифры России предложили ввести в закон "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики". Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.Звание поможет работникам СМИ, имеющим особые заслуги, а также членам их семей рассчитывать на соцподдержку и льготы. Кроме того, предлагается установить единовременные выплаты для журналистов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели, а также увеличить предусмотренную законом единовременную компенсацию, выплачиваемую редакцией раненым сотрудникам или, в случае гибели, их родственникам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-rossiyskikh-zhurnalistov-1054244159.html
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Минцифры России предложило ввести звание "Ветеран военной журналистики"
10:29 27.03.2025 (обновлено: 10:55 27.03.2025)
За последние три дня от атак ВСУ пострадали семь сотрудников федеральных СМИ, трое ранены, четверо погибли.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Минцифры России предложили ввести в закон "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики". Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
"Многие наши журналисты работают в горячих точках. У них нет оружия, они не являются участниками боевых действий, но ежедневно рискуют жизнью. К сожалению, некоторые из них получают ранения и даже гибнут. Считаем, что военным журналистам требуется дополнительная поддержка от государства", – говорится в тексте.
Звание поможет работникам СМИ, имеющим особые заслуги, а также членам их семей рассчитывать на соцподдержку и льготы.
Кроме того, предлагается установить единовременные выплаты для журналистов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели, а также увеличить предусмотренную законом единовременную компенсацию, выплачиваемую редакцией раненым сотрудникам или, в случае гибели, их родственникам.