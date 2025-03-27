https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/mintsifry-rossii-predlozhilo-vvesti-zvanie-veteran-voennoy-zhurnalistiki-1054249443.html

Минцифры России предложило ввести звание "Ветеран военной журналистики"

Минцифры России предложило ввести звание "Ветеран военной журналистики"

Sputnik Абхазия

За последние три дня от атак ВСУ пострадали семь сотрудников федеральных СМИ, трое ранены, четверо погибли. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T10:29+0300

2025-03-27T10:29+0300

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Минцифры России предложили ввести в закон "О ветеранах" звание "Ветеран военной журналистики". Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.Звание поможет работникам СМИ, имеющим особые заслуги, а также членам их семей рассчитывать на соцподдержку и льготы. Кроме того, предлагается установить единовременные выплаты для журналистов, работающих в зоне СВО, в случае их ранения или гибели, а также увеличить предусмотренную законом единовременную компенсацию, выплачиваемую редакцией раненым сотрудникам или, в случае гибели, их родственникам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/soyuz-zhurnalistov-abkhazii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-rossiyskikh-zhurnalistov-1054244159.html

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