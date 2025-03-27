https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/mir-i-voyna-mushni-khvartskiya-pamyati-geroya-abkhazii-i-vydayuschegosya-uchenogo-1054252687.html

Мир и война Мушни Хварцкия: памяти Героя Абхазии и выдающегося ученого

Мир и война Мушни Хварцкия: памяти Героя Абхазии и выдающегося ученого

Sputnik Абхазия

Ученый, археолог, Герой Абхазии Мушни Хварцкия родился ровно 70 лет назад, 27 марта 1955 года. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T14:00+0300

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2025-03-27T14:00+0300

абхазия

мушни хварцкия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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О том, каким человеком был Мушни Хваркция, как он переживал за судьбу Родины и отдал жизнь за ее будущее, как он влиял на окружающих и почему его гибель оценивают как невосполнимую потерю для абхазской науки, читайте в материале Sputnik.Sputnik"Кремниевый человек" и выдающийся ученыйУченый, археолог, участник Отечественной войны народа Абхазии, Герой Абхазии Мушни Хварцкия погиб 6 декабря 1992 года на Восточном фронте в бою за село Лашкиндар.Сегодня со дня его рождения исполняется 70 лет. В воспоминаниях боевых товарищей, друзей и родственников Хварцкия остался доблестным и благородным человеком, настоящим патриотом своей Родины.30 сентября 2023 года, когда республика отмечала юбилей Победы в Отечественной войне народа Абхазии, в Парке Славы в Сухуме открыли бюсты Мушни Хварцкия и генерала Владимира Аршба. Они были выполнены по эскизам художников Амирана Адлейба и Руслана Габлия.Многие называли Хварцкия "кремниевым человеком" и символом возрождения абхазского народа.По словам его товарища Батала Кобахия, Мушни Хварцкия стал героем своего времени задолго до того, как началась война. Археолог формировал определенную культуру взаимоотношений между людьми."Часто имя Мушни вспоминается, когда в стране возникает дефицит ценностей. Во время выборов или когда бывают общественно-политические дебаты, кризисы, тогда вспоминают его, говорят о значимости этой фигуры. Но важно то, что, кто бы и в какое время ни говорил о Мушни, он вспоминает его как глыбу, монолит из камня. Даур Зантария написал о нем: "кремниевый человек", – делился Кобахия с корреспондентом Sputnik. По убеждению Батала Кобахия, Мушни Хварцкия стал лидером без всяких усилий, он жил не тщеславием и завистью, а любовью к своей Родине. Не любил Мушни слово "патриотизм" и все производное от него, не был оратором, и тем не менее каждая мысль, высказанная очень тихо, всегда ложилась на благодатную почву, на которой, как отмечал Батал Кобахия, "потом взрастали люди, характеры, судьбы".В Мушни Хварцкия были лучшие человеческие качества, которые высоко ценятся, и которых всегда не хватает. Он не переносил лести, всегда проявлял сострадание к тем, кто слабее него, презирал жестокость, добавлял он."Мушни имел поразительное качество, которое присуще только лидерам: возбуждать в людях благородство, доброту, смелость, которую мы сами в себе иной раз не замечали. Он видел это в нас и говорил об этом. Он любил одиночество, не любил шумные компании, любил приватное общение. Он был в жизни больше интроверт, а в действиях на войне – экстраверт, был на виду, руководил всеми", – вспоминал Кобахия.Возможно, черты характера повлияли на выбор профессии археолога. Он физически не переносил асфальт, и по полгода находился в селе Хуап на раскопках, черпал там свои силы, идеи. Потом, когда приезжал в Сухум, начинал дергаться и через две недели в городе чувствовал себя некомфортно, рассказывал Кобахия.Общественный деятель, ветеран ОВНА Ахра Бжания около 10 лет участвовал в экспедициях с Мушни Хварцкия. Близкое знакомство с ним 1980 году оставило у него стойкое ощущение, что этот человек был едва ли не целой Вселенной."Я не преувеличиваю, но иногда казалось, что наш археологический лагерь со всем своим содержимым, а заодно и со всем миром в придачу, крутится вокруг него, вопреки законам небесной механики. Для нас, 18-летних юнцов, Мушни был своеобразным мифологическим героем, экспедиционным Гераклом, которому все стремились подражать", – рассказывал он.Отдать жизнь за АбхазиюПо воспоминаниям соратников, Хварцкия был одним из тех, кто организовал первую абхазскую гвардию. С первого дня войны вокруг Мушни Хварцкия стали собираться бойцы. Хварцкия возглавил Гумистинский оборонительный рубеж.Под его руководством была сформирована фортификационная линия фронта, созданы боевые подразделения в Верхней и Нижней Эшере, организована разведка."И вот я, измученный комплексом неполноценности, ему говорил: "Вот ты можешь, а я никогда не смогу ни воевать, ни оружие взять", – передает диалог с товарищем Батал Кобахия. "Он посмотрел на меня и сказал: "Бата, у тебя будет своя роль, не такая, как у всех". Я ничего не хочу сказать, но так уж сложилось, что войну я прошел. Собственно участвовать или не участвовать для меня не было вопросом. Само собой получилось, и, может быть, это было связанно с тем, что Мушни возглавил ополчение в первые дни. Мы много с ним говорили, соприкасаясь по сто раз в Эшере, где он командовал. Но я всегда чувствовал, чем он дышит и как дышит, оберегать его было невозможно".Мушни Хварцкия, высказывал уверенность Ахра Бжания, первым понял, что надо атаковать, что защищаться бессмысленно. При нем были, как минимум, две наступательные операции – Шрома и Цугуровка.Мушни Хварцкия погиб 6 декабря 1992 года на Восточном фронте в контактном бою за село Лашкиндар. Похоронили героя в селе Лыхны, рядом с исторической поляной."Я помню, тогда Владислав Григорьевич меня вызвал и спросил, где будем его хоронить. Мы решили похоронить его в Лыхны, рядом с мемориалом павших за Отечество в 40-х годах, рядом со знаменитой Лыхненской поляной. И рядом был похоронен Славик Попов, который одновременно с ним погиб. С тех пор эта поляна для меня имеет еще большее значение, каждый раз, проезжая, я не могу хотя бы на минуту не заглянуть к нему", – поделился Батал Кобахия.Гибель Мушни Хварцкия стала невосполнимой до сегодняшнего дня потерей для науки Абхазии. В Лашкиндаре, на месте, где погиб абхазский археолог, был установлен бюст.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/reshayuschee-nastuplenie-kak-abkhaziyu-osvobozhdali-ot-gruzinskikh-voysk-1052283892.html

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абхазия, мушни хварцкия, отечественная война народа абхазии (1992-1993)