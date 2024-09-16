https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/reshayuschee-nastuplenie-kak-abkhaziyu-osvobozhdali-ot-gruzinskikh-voysk-1052283892.html

Решающее наступление: как Абхазию освобождали от грузинских войск

Решающее наступление: как Абхазию освобождали от грузинских войск

Sputnik Абхазия

Вооруженные силы Абхазии начали решающее наступление на столицу республики 16 сентября 1993 года. Военная операция проходила по нескольким направлениям... 16.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-16T10:02+0300

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Вооруженные силы Абхазии начали решающее наступление на столицу республики 16 сентября 1993 года. Военная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопскому, Северному, Маякскому. Итогом наступления стало освобождение Сухума, а затем и всей республики.SputnikПобедный путьВ победном наступлении абхазской армии были задействованы две мотострелковые бригады полного штата, первая группа наступала фронтально с реки Гумиста с захватом плацдарма.Также в сентябрьской операции участвовало подразделение второй бригады в составе пяти батальонов примерно по 300 человек в каждом и два батальона Гагрского гарнизона.В освобождении столицы принимало участие и подразделение резервного полка, в целом на западном гумистинском направлении было около четырех тысяч бойцов.Историк Аслан Авидзба в своей книге "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)", отмечает предпосылки начала военной операции.В продолжение историк отмечает, что в сентябре 1993 года Грузия располагала на территории Абхазии очень мощной военной группировкой – второй армейский корпус, многочисленные подразделения корпусного подчинения: танковый батальон, ракетный и артиллерийский дивизионы, горно-стрелковый шромский батальон.В общей сложности на этом направлении численность грузинской боевой группировки достигала от 12 до 15 тысяч человек. Несмотря на превосходящие силы противника, абхазская армия пошла в наступление.В первый день операции 16 сентября абхазские бойцы форсировали реку Гумиста в районе нижнего моста, одновременно шла подготовка наступления на Сухум с севера.Разгром врагаУже на следующий день наступления подразделения абхазской армии вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр Сухума, и заблокировали их. Бойцы, прорывавшиеся в город с севера, развивали наступление, и часть из них соединилась с частями войск первого фланга. Были заняты стратегические высоты над городом – Шрома, Каман, Цугуровка, Ахалшени и другие.Наступление абхазской армии успешно развивалось. Абхазские силы Восточного фронта вышли к реке Кодор и вели методичный обстрел Сухумского аэропорта, через который грузинское командование спешно перебрасывало подкрепление.С утра 16 сентября подразделения, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану, атаковали позиции противника в селах Араду, Цагера, Ахалдаба и в районе Кодорского моста.Командование грузинских войск пыталось морским путем доставить в Сухум дополнительные силы, однако абхазские войска не дали такой возможности. Таким образом, противник был лишен возможности переброски живой силы и вооружения в Сухум.Уже 27 числа войска вышли к центу города, и к 15:30 флаг Республики Абхазия водружен на здании Совмина, столица была освобождена.На следующий день Эдуард Шеварднадзе бежал из Абхазии, а на Кодорском мосту произошло объединение Западного и Восточного фронтов абхазской армии. Также была прорвана блокада Ткуарчала. 29 сентября освободили Очамчыру. 30 сентября, преследуя отступающего противника, абхазские войска вышли к абхазо-грузинской границе по реке Ингур. К 20:00 над центральным ингурским мостом водрузили абхазский флаг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/sentyabr-svobody-bitva-za-sukhum-1041739709.html

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