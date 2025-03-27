https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/otstrel-volkov-i-shakalov-nachalsya-v-abkhazii-1054248976.html

Отстрел волков и шакалов начался в Абхазии

Отстрел волков и шакалов начался в Абхазии

Sputnik Абхазия

За одного убитого шакала выплачивают 2500 рублей, за волка – 5000 рублей. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T09:00+0300

2025-03-27T09:00+0300

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Абхазии начался отстрел волков и шакалов, рассказал в интервью радио Sputnik глава Государственной ветеринарной службы Роман Джопуа. На проведение мероприятий по отстрелу хищников правительство выделило 600 тысяч рублей. За одного убитого шакала выплачивают 2500 рублей, за волка – 5000 рублей. По словам Романа Джопуа, обычно хищников больше всего в Очамчырском районе. "Выделенных денег на всю республику, конечно же, не хватит, потому что численность шакалов и волков растет изо дня в день. Они наносят большой урон животноводам", –подчеркнул Джопуа. По его словам, для того чтобы существенно сократить численность зверей, необходимо проводить ежегодные отстрелы на протяжении пяти-шести лет. В феврале Государственной ветеринарной службе было поручено организовать отстрел волков и шакалов с 1 марта по 31 декабря 2025 года. Отстрел зверей начался сейчас, после поступления финансирования, добавил Роман Джопуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/posrednik-dzhopua-ob-otstrele-volkov-i-shakalov-v-abkhazii--1053624807.html

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