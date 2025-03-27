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Отстрел волков и шакалов начался в Абхазии
Отстрел волков и шакалов начался в Абхазии
Sputnik Абхазия
За одного убитого шакала выплачивают 2500 рублей, за волка – 5000 рублей. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T09:00+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Абхазии начался отстрел волков и шакалов, рассказал в интервью радио Sputnik глава Государственной ветеринарной службы Роман Джопуа. На проведение мероприятий по отстрелу хищников правительство выделило 600 тысяч рублей. За одного убитого шакала выплачивают 2500 рублей, за волка – 5000 рублей. По словам Романа Джопуа, обычно хищников больше всего в Очамчырском районе. "Выделенных денег на всю республику, конечно же, не хватит, потому что численность шакалов и волков растет изо дня в день. Они наносят большой урон животноводам", –подчеркнул Джопуа. По его словам, для того чтобы существенно сократить численность зверей, необходимо проводить ежегодные отстрелы на протяжении пяти-шести лет. В феврале Государственной ветеринарной службе было поручено организовать отстрел волков и шакалов с 1 марта по 31 декабря 2025 года. Отстрел зверей начался сейчас, после поступления финансирования, добавил Роман Джопуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/posrednik-dzhopua-ob-otstrele-volkov-i-shakalov-v-abkhazii--1053624807.html
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Отстрел волков и шакалов начался в Абхазии
09:00 27.03.2025 (обновлено: 10:42 27.03.2025)
За одного убитого шакала выплачивают 2500 рублей, за волка – 5000 рублей.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Абхазии начался отстрел волков и шакалов, рассказал в интервью радио Sputnik глава Государственной ветеринарной службы Роман Джопуа.
"Сегодня наши представители принимали убитых зверей. Составляются соответствующие документы по выплате вознаграждений. Завтра будем принимать в Сухумском и Гулрыпшском районах, а в пятницу – в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах", – добавил он.
На проведение мероприятий по отстрелу хищников правительство выделило 600 тысяч рублей. За одного убитого шакала выплачивают 2500 рублей, за волка – 5000 рублей.
По словам Романа Джопуа, обычно хищников больше всего в Очамчырском районе.
"Выделенных денег на всю республику, конечно же, не хватит, потому что численность шакалов и волков растет изо дня в день. Они наносят большой урон животноводам", –подчеркнул Джопуа.
По его словам, для того чтобы существенно сократить численность зверей, необходимо проводить ежегодные отстрелы на протяжении пяти-шести лет.
В феврале Государственной ветеринарной службе было поручено организовать отстрел волков и шакалов с 1 марта по 31 декабря 2025 года. Отстрел зверей начался сейчас, после поступления финансирования, добавил Роман Джопуа.