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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 марта
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T17:52+0300
2025-03-27T17:52+0300
2025-03-27T17:52+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В пятницу, 28 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность и по-летнему теплая погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииМестами возможен туман, атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В пятницу, 28 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность и по-летнему теплая погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии
Местами возможен туман, атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.