https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-28-marta-1054253815.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 марта

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 28 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T17:52+0300

2025-03-27T17:52+0300

2025-03-27T17:52+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В пятницу, 28 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность и по-летнему теплая погода без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологииМестами возможен туман, атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +11°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии