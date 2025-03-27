https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/sem-semey-poluchili-vyplaty-po-programme-razvitie-demografii-v-2025-godu-1054251371.html

Семь семей получили выплаты по программе "Развитие демографии" с начала года

Семь семей получили выплаты по программе "Развитие демографии" с начала года

Sputnik Абхазия

Цель программы — стимулирование рождаемости детей абхазской национальности в семьях, постоянно проживающих в республике. 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T12:10+0300

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В этом году семь семей получили выплаты за рождение ребенка по программе "Развитие демографии", рассказала в эфире радио Sputnik начальник отдела демографии Министерства соцобеспечения и демографической политики Сабина Андарбуа. По ее словам, в прошлом году поступило 1040 заявлений, 1036 были одобрены. Общая сумма выплат составила 112,1 миллиона рублей.Андарбуа пояснила, что программа реализуется в Абхазии с 2016 года. Сначала ею занимался Комитет по репатриации, а с 2021 года полномочия передали Министерству соцобеспечения.В 2024 году суммы выплат увеличили. За первого, второго или третьего ребенка можно получить по 100 тысяч рублей, за четвертого и последующих – по 200. В 2025 году на реализацию программы предусмотрено 120 миллионов рублей. Заявки нужно подавать в министерство в течение шести месяцев после рождения ребенка.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250326/posrednik-o-programme-razvitie-demografii-1054240896.html

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