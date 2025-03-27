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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/verkhovnyy-sud-abkhazii-dal-zaklyuchenie-o-nalichii-prestupleniy-v-deystviyakh-adgura-kharaziya-1054257026.html
Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии преступлений в действиях Адгура Харазия
Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии преступлений в действиях Адгура Харазия
Sputnik Абхазия
19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия 27.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-27T17:01+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях депутата Парламента Адгура Харазия признаков уголовных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находится в розыске.21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности. Депутатского мандата он может быть лишен только в случае обвинительного приговора по делу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/kiut-dolozhili-o-merakh-po-rozysku-deputata-adgura-kharaziya-1053377214.html
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Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии преступлений в действиях Адгура Харазия

17:01 27.03.2025 (обновлено: 17:13 27.03.2025)
© SputnikВерховный суд Абхазии
Верховный суд Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2025
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19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях депутата Парламента Адгура Харазия признаков уголовных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Речь идет о преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 217 УК Абхазии — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия.
19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находится в розыске.
21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности. Депутатского мандата он может быть лишен только в случае обвинительного приговора по делу.
И. о. министра внутренних дел Роберт Киут провел совещание по результатам работы Управления уголовного розыска МВД - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2025
В Абхазии
Киут доложили о мерах по розыску депутата Адгура Харазия
9 января, 18:40
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