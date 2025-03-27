https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/verkhovnyy-sud-abkhazii-dal-zaklyuchenie-o-nalichii-prestupleniy-v-deystviyakh-adgura-kharaziya-1054257026.html

Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии преступлений в действиях Адгура Харазия

Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии преступлений в действиях Адгура Харазия

Sputnik Абхазия

19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия 27.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-27T17:01+0300

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Верховный суд Абхазии дал заключение о наличии в действиях депутата Парламента Адгура Харазия признаков уголовных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.19 декабря 2024 года в результате стрельбы в Парламенте Абхазии был убит депутат Вахтанг Голандзия и ранен депутат Кан Кварчия. Подозреваемый, депутат Адгур Харазия, скрылся и находится в розыске.21 декабря на внеочередной сессии парламентарии единогласно проголосовали за лишение Харазия депутатской неприкосновенности. Депутатского мандата он может быть лишен только в случае обвинительного приговора по делу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250109/kiut-dolozhili-o-merakh-po-rozysku-deputata-adgura-kharaziya-1053377214.html

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