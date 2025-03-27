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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vlasti-nizhnego-novgoroda-nachali-subsidirovanie-aviareysov-v-sukhum-1054258087.html
Власти Нижнего Новгорода начали субсидирование авиарейсов в Сухум
Власти Нижнего Новгорода начали субсидирование авиарейсов в Сухум
Sputnik Абхазия
Запуск регулярных рейсов в аэропорт имени Владислава Ардзинба запланирован на 1 мая. 27.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Власти Нижнего Новгорода начали субсидирование прямых авиарейсов в Сухум, сообщил в Telegram-канале мэр города Юрий Шалабаев. О запуске авиарейсов в Абхазию Шалабаев заявлял в феврале этого года. Налаживание авиасообщения он назвал значимым шагом в укреплении связей между городами. Аэропорт Сухума не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, тестовый полет состоялся 7 февраля 2025 года. Запуск регулярных рейсов запланирован на 1 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/bolee-300-chelovek-prinyal-na-rabotu-aeroport-sukhuma-1054159694.html
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сухумский аэропорт, новости, абхазия
сухумский аэропорт, новости, абхазия

Власти Нижнего Новгорода начали субсидирование авиарейсов в Сухум

18:35 27.03.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
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Запуск регулярных рейсов в аэропорт имени Владислава Ардзинба запланирован на 1 мая.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. Власти Нижнего Новгорода начали субсидирование прямых авиарейсов в Сухум, сообщил в Telegram-канале мэр города Юрий Шалабаев.
"Планируем осуществлять перевозки уже в этом курортном сезоне. Сейчас ждём предложений от перевозчиков, готовых организовать комфортные рейсы", — написал он.
О запуске авиарейсов в Абхазию Шалабаев заявлял в феврале этого года. Налаживание авиасообщения он назвал значимым шагом в укреплении связей между городами.
Аэропорт Сухума не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, тестовый полет состоялся 7 февраля 2025 года. Запуск регулярных рейсов запланирован на 1 мая.
Аэропорт города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2025
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