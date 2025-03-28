https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/nachalsya-vtoroy-distantsionnyy-etap-konkursa-komanda-abkhazii-1054264244.html
Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии"
Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии". 28.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-28T14:25+0300
2025-03-28T14:25+0300
2025-03-28T14:36+0300
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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии". Участникам дается 1,5 часа на прохождение теста управленческого потенциала. Он уже доступен в личном кабинете и состоит из пяти разделов, ограниченных по времени: Выполнить задания надо до 11:59 30 марта. Первый этап конкурса преодолел 591 участник, всего было 3 293 заявки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/bolee-3290-zayavok-postupilo-dlya-uchastiya-v-konkurse-komanda-abkhazii-1054219598.html
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абхазия, общество, конкурс "команда абхазии"
абхазия, общество, конкурс "команда абхазии"
Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии"
14:25 28.03.2025 (обновлено: 14:36 28.03.2025)
СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии".
Участникам дается 1,5 часа на прохождение теста управленческого потенциала. Он уже доступен в личном кабинете и состоит из пяти разделов, ограниченных по времени:
10 минут на тренировочные задания и ознакомление с тестом;
35 минут на задание по принятию решений;
15 минут — мнения и отношения;
5 минут — лидерский стиль.
Выполнить задания надо до 11:59 30 марта.
Первый этап конкурса преодолел 591 участник, всего было 3 293 заявки.