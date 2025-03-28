https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/nachalsya-vtoroy-distantsionnyy-etap-konkursa-komanda-abkhazii-1054264244.html

Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии"

Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии". 28.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-28T14:25+0300

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2025-03-28T14:36+0300

в абхазии

абхазия

общество

конкурс "команда абхазии"

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СУХУМ, 28 мар – Sputnik. Начался второй дистанционный этап конкурса "Команда Абхазии". Участникам дается 1,5 часа на прохождение теста управленческого потенциала. Он уже доступен в личном кабинете и состоит из пяти разделов, ограниченных по времени: Выполнить задания надо до 11:59 30 марта. Первый этап конкурса преодолел 591 участник, всего было 3 293 заявки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250324/bolee-3290-zayavok-postupilo-dlya-uchastiya-v-konkurse-komanda-abkhazii-1054219598.html

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