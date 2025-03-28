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Возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины в Гагре
Возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины в Гагре
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений Константином Белозеровым, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 28.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений Константином Белозеровым, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Белозеров был доставлен в районную больницу Гагры со сквозным ранением левой голени, открытым переломом левой малоберцовой кости, травматическим повреждением малоберцового нерва и малоберцовой артерии слева. УВД по Гагрскому району начало проверку 15 марта, материалы были переданы в Следственное управление МВД 24 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/mvd-nachalo-proverku-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-gagre-1054130237.html
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мвд абхазии, абхазия, гагрский район
мвд абхазии, абхазия, гагрский район

Возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины в Гагре

17:00 28.03.2025 (обновлено: 19:29 28.03.2025)
© Sputnik / Томас ТхайцукМашина МВД Абхазии
Машина МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений Константином Белозеровым, сообщила пресс-служба МВД Абхазии.
По данным следствия, 13 марта, примерно в 15:30, на проспекте Ардзинба в Гагре неустановленное лицо "на почве неприязненных отношений" выстрелил в Белозерова и скрылся с места преступления.
Белозеров был доставлен в районную больницу Гагры со сквозным ранением левой голени, открытым переломом левой малоберцовой кости, травматическим повреждением малоберцового нерва и малоберцовой артерии слева.
УВД по Гагрскому району начало проверку 15 марта, материалы были переданы в Следственное управление МВД 24 марта.
Здание МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2025
В Абхазии
МВД начало проверку по факту ранения мужчины в Гагре
15 марта, 22:59
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