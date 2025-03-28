https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-gagre-1054267319.html

Возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины в Гагре

Возбуждено уголовное дело по факту ранения мужчины в Гагре

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений Константином Белозеровым, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. 28.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-28T17:00+0300

2025-03-28T17:00+0300

2025-03-28T19:29+0300

в абхазии

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абхазия

гагрский район

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СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Возбуждено уголовное дело по факту получения телесных повреждений Константином Белозеровым, сообщила пресс-служба МВД Абхазии. Белозеров был доставлен в районную больницу Гагры со сквозным ранением левой голени, открытым переломом левой малоберцовой кости, травматическим повреждением малоберцового нерва и малоберцовой артерии слева. УВД по Гагрскому району начало проверку 15 марта, материалы были переданы в Следственное управление МВД 24 марта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/mvd-nachalo-proverku-po-faktu-raneniya-muzhchiny-v-gagre-1054130237.html

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