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Константиниди о международном туристическом по античным местам маршруте с участием Абхазии

Константиниди о международном туристическом по античным местам маршруте с участием Абхазии

Sputnik Абхазия

Соруководитель российского туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди 29.03.2025, Sputnik Абхазия

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Константиниди о международном туристическом маршруте с участием Абхазии по античным местам Sputnik Абхазия Константиниди о международном туристическом маршруте с участием Абхазии по античным местам

Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута, посвященного античному наследию России и Абхазии. Эту возможность обсудил и.о. главы Минтуризма Теймураз Хишба с представителями Русского географического общества, Института информатики и Центра "Античное наследие России" Наталией Белковой, Александром Хренковым и Христофором Константиниди. Планируется также создание туристического направления "От Боспора к Византии", которое объединит византийские храмы Абхазии и юга России.Подробности о разрабатываемом проекте в интервью радио Sputnik сообщил соруководитель российского тур проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди.Слушайте подкаст.

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