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Константиниди о международном туристическом по античным местам маршруте с участием Абхазии
Константиниди о международном туристическом по античным местам маршруте с участием Абхазии
Sputnik Абхазия
Соруководитель российского туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди 29.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-29T15:00+0300
2025-03-29T15:00+0300
2025-03-29T20:51+0300
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Константиниди о международном туристическом маршруте с участием Абхазии по античным местам
Sputnik Абхазия
Константиниди о международном туристическом маршруте с участием Абхазии по античным местам
Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута, посвященного античному наследию России и Абхазии. Эту возможность обсудил и.о. главы Минтуризма Теймураз Хишба с представителями Русского географического общества, Института информатики и Центра "Античное наследие России" Наталией Белковой, Александром Хренковым и Христофором Константиниди. Планируется также создание туристического направления "От Боспора к Византии", которое объединит византийские храмы Абхазии и юга России.Подробности о разрабатываемом проекте в интервью радио Sputnik сообщил соруководитель российского тур проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди.Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, россия, история, античность, туризм, маршруты, аудио
подкасты, абхазия, россия, история, античность, туризм, маршруты, аудио
Константиниди о международном туристическом по античным местам маршруте с участием Абхазии
15:00 29.03.2025 (обновлено: 20:51 29.03.2025)
Соруководитель российского туристического проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди
Абхазия может стать частью нового международного туристического маршрута, посвященного античному наследию России и Абхазии. Эту возможность обсудил и.о. главы Минтуризма Теймураз Хишба с представителями Русского географического общества, Института информатики и Центра "Античное наследие России" Наталией Белковой, Александром Хренковым и Христофором Константиниди. Планируется также создание туристического направления "От Боспора к Византии", которое объединит византийские храмы Абхазии и юга России.
Подробности о разрабатываемом проекте в интервью радио Sputnik сообщил соруководитель российского тур проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди.