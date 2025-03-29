https://sputnik-abkhazia.ru/20250329/okolo-30-mln-rub-potrebuetsya-na-vosstanovitelnye-raboty-na-doroge-veduschey-k-ozeru-ritsa-1054271240.html

Около 30 млн руб потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица

Около 30 млн руб потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Около 30 млн рублей потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица, которая обрушилась в ночь с 15 на 16... 29.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-29T14:15+0300

2025-03-29T14:15+0300

2025-03-29T14:16+0300

в абхазии

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

бадра гунба

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Около 30 млн рублей потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица, которая обрушилась в ночь с 15 на 16 марта.Об этом и.о. президента Бадре Гунба сообщил директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия.Движение транспорта не ограничено, аварийный участок огражден сигнальными лентами.Бадра Гунба поручил руководству РРНП и Управлению капитального строительства приступить к восстановлению аварийного участка дороги и постараться завершить к началу курортного сезона.Он отметил, что руководство страны окажет содействие в финансировании работ. И.о. президента поручил подготовить предложения по укреплению слабых участков дороги, а также по усовершенствованию инфраструктуры вокруг озера Рица.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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Sputnik Абхазия

абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), бадра гунба