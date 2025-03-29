https://sputnik-abkhazia.ru/20250329/okolo-30-mln-rub-potrebuetsya-na-vosstanovitelnye-raboty-na-doroge-veduschey-k-ozeru-ritsa-1054271240.html
Около 30 млн руб потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица
Около 30 млн руб потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Около 30 млн рублей потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица, которая обрушилась в ночь с 15 на 16... 29.03.2025, Sputnik Абхазия
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в абхазии
абхазия
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
бадра гунба
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Около 30 млн рублей потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица, которая обрушилась в ночь с 15 на 16 марта.Об этом и.о. президента Бадре Гунба сообщил директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия.Движение транспорта не ограничено, аварийный участок огражден сигнальными лентами.Бадра Гунба поручил руководству РРНП и Управлению капитального строительства приступить к восстановлению аварийного участка дороги и постараться завершить к началу курортного сезона.Он отметил, что руководство страны окажет содействие в финансировании работ. И.о. президента поручил подготовить предложения по укреплению слабых участков дороги, а также по усовершенствованию инфраструктуры вокруг озера Рица.
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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
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абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), бадра гунба
абхазия, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), бадра гунба
Около 30 млн руб потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица
14:15 29.03.2025 (обновлено: 14:16 29.03.2025)
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Около 30 млн рублей потребуется на восстановительные работы на дороге, ведущей к озеру Рица, которая обрушилась в ночь с 15 на 16 марта.
Об этом и.о. президента Бадре Гунба сообщил директор Рицинского реликтового нацпарка Адамур Багателия.
"Дорога состоит из двух полос. К счастью, одна полоса еще пригодна для движения, однако она находится под серьезной угрозой. Если и она обрушится, будет отрезано сообщение с Ауадхарой, парковочной площадкой, государственной дачей, нашей ГЭС и всей коммунальной службой", — отметил Багателия.
Движение транспорта не ограничено, аварийный участок огражден сигнальными лентами.
Бадра Гунба поручил руководству РРНП и Управлению капитального строительства приступить к восстановлению аварийного участка дороги и постараться завершить к началу курортного сезона.
Он отметил, что руководство страны окажет содействие в финансировании работ.
И.о. президента поручил подготовить предложения по укреплению слабых участков дороги, а также по усовершенствованию инфраструктуры вокруг озера Рица.