https://sputnik-abkhazia.ru/20250329/rossiya-budet-finansirovat-provedenie-rossiysko-abkhazskogo-delovogo-foruma-1054270236.html

Россия будет финансировать проведение российско-абхазского делового форума

Россия будет финансировать проведение российско-абхазского делового форума

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Проведение российско-абхазского делового форума ежегодно будет финансироваться из бюджета России, начиная с 2025 года. Это следует из... 29.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-29T11:00+0300

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Проведение российско-абхазского делового форума ежегодно будет финансироваться из бюджета России, начиная с 2025 года. Это следует из распоряжения правительства РФ.Помимо форума в Абхазии, на ежегодной основе будут выделяться средства на совместные форумы России и Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.

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абхазия, россия, бизнес