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Россия будет финансировать проведение российско-абхазского делового форума
Россия будет финансировать проведение российско-абхазского делового форума
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Проведение российско-абхазского делового форума ежегодно будет финансироваться из бюджета России, начиная с 2025 года. Это следует из... 29.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-29T11:00+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Проведение российско-абхазского делового форума ежегодно будет финансироваться из бюджета России, начиная с 2025 года. Это следует из распоряжения правительства РФ.Помимо форума в Абхазии, на ежегодной основе будут выделяться средства на совместные форумы России и Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.
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абхазия, россия, бизнес
Россия будет финансировать проведение российско-абхазского делового форума
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Проведение российско-абхазского делового форума ежегодно будет финансироваться из бюджета России, начиная с 2025 года. Это следует из распоряжения правительства РФ.
Кабмин поддержал предложение Минэкономразвития, согласованное с Минфином и МИД.
Помимо форума в Абхазии, на ежегодной основе будут выделяться средства на совместные форумы России и Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана и Узбекистана.