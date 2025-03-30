https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/kulturnaya-afisha-abkhazii-piano-duo-spektakli-i-vystavki-1054277423.html

Культурная афиша Абхазии: Piano Duo, спектакли и выставки

Культурная афиша Абхазии: Piano Duo, спектакли и выставки

Sputnik Абхазия

Афиша культурных событий в Абхазии с 31 марта по 6 апреля. Читайте и планируйте свой отдых на неделе. 30.03.2025, Sputnik Абхазия

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Sputnik Афиша культурных событий в Абхазии с 31 марта по 6 апреля. Абхазская госфилармония 3 апреля в 19:00 – концерт фортепианного дуэта Piano Duo и Государственного камерного оркестра под управлением Народного артиста Абхазии Давида Терзяна. Народная артистка Абхазии Нинель Бжания и Заслуженная артистка Абхазии Гулиза Авидзба исполнят произведения композиторов-классиков и концертные обработки современных произведений. Абхазский драмтеатр 3 и 4 апреля в 19:00 – спектакль "Асду" по мотивам произведения Алексея Гогуа. Режиссер – Мадина Аргун. Абхазский Молодежный театр 31 марта в 19:00 – спектакль "Антигона" по пьесе французского драматурга Жана Ануя. РУСДРАМ 1 апреля в 19:00 – спектакль "Мама" по пьесе Флориана Зеллера. Режиссер Евгений Закиров. 3 апреля в 19:00 – спектакль, построенный на неизвестных письмах лауреата Нобелевской премии по физике и химии Марии Склодовской-Кюри "В лучах". Режиссер –Антон Корнилов. 4 апреля в 19:00 – спектакль "Последний из ушедших" по мотивам произведения Баграта Шинкуба. Режиссер – Джамбул Жордания. 5 апреля – детский спектакль "Маугли" по мотивам произведения Редьярда Киплинга. Режиссер – Джамбул Жордания.ВыставкиДо 27 апреля в доме детского творчества "Айнар" открыта выставка юных художников, организованная совместно с Липецкой худшколой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250327/vystavka-uchenikov-doma-tvorchestva-aynar-i-lipetskoy-khudshkoly-otkrylas-v-sukhume-1054256259.html

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