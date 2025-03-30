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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 марта
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 марта
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Территория черноморскогопобережья Абхазии будет находиться под влиянием циклона с юго-запада с прохождением холодного атмосферного фронта. 30.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-30T17:15+0300
2025-03-30T17:15+0300
2025-03-30T17:15+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В понедельник, 31 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – пониженное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 31 марта
Территория черноморскогопобережья Абхазии будет находиться под влиянием циклона с юго-запада с прохождением холодного атмосферного фронта.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. В понедельник, 31 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, временами дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.