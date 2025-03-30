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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/rossiyskie-voyska-nanesli-raketnyy-udar-po-punktu-vremennoy-dislokatsii-sbu-1054276421.html
Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ
Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ
Sputnik Абхазия
В результате удара было уничтожено до 170 украинских бойцов и иностранных наемников. 30.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-30T14:04+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины и сил спецопераций Главного управления разведки. Об этом сообщили в Минобороны России.В Минобороны также рассказали об успехах российских бойцов в зоне СВО. Освобожден населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и 78 беспилотников. Оперативно-тактической авиацией, БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотников и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах.Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49 030 БпЛА, 601 ЗРК, 22 596 танков и других боевых бронированных машин, 1 533 боевые машины РСЗО, 23 109 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 530 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-krasnoe-pervoe-v-kharkovskoy-oblasti-1054266614.html
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россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ

14:04 30.03.2025
© Sputnik / Станислав КрасильниковБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град" 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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В результате удара было уничтожено до 170 украинских бойцов и иностранных наемников.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины и сил спецопераций Главного управления разведки. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников", - говорится в публикации.
В Минобороны также рассказали об успехах российских бойцов в зоне СВО. Освобожден населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и 78 беспилотников.
Оперативно-тактической авиацией, БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотников и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах.
Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49 030 БпЛА, 601 ЗРК, 22 596 танков и других боевых бронированных машин, 1 533 боевые машины РСЗО, 23 109 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 530 единиц специальной военной автомобильной техники.
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