https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/rossiyskie-voyska-nanesli-raketnyy-udar-po-punktu-vremennoy-dislokatsii-sbu-1054276421.html

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ

Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации СБУ

Sputnik Абхазия

В результате удара было уничтожено до 170 украинских бойцов и иностранных наемников. 30.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-30T14:04+0300

2025-03-30T14:04+0300

2025-03-30T14:04+0300

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские войска нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации подразделений Службы безопасности Украины и сил спецопераций Главного управления разведки. Об этом сообщили в Минобороны России.В Минобороны также рассказали об успехах российских бойцов в зоне СВО. Освобожден населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике, средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и 78 беспилотников. Оперативно-тактической авиацией, БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотников и местам их хранения, скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах.Всего с начала СВО уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49 030 БпЛА, 601 ЗРК, 22 596 танков и других боевых бронированных машин, 1 533 боевые машины РСЗО, 23 109 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/vs-rossii-osvobodili-naselennyy-punkt-krasnoe-pervoe-v-kharkovskoy-oblasti-1054266614.html

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