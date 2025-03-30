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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/shest-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1054272509.html
Шесть украинских дронов сбили над Россией за ночь
Шесть украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически каждый день Киев пытается наносить удары по объектам на российской территории с помощью дронов. 30.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-30T09:00+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 5 на 6 марта уничтожили над российскими регионами шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны.Три беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью.Два БпЛА поразили в небе над Брянской областью, один - над Саратовской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/sily-pvo-rossii-unichtozhili-za-noch-78-ukrainskikh-bespilotnikov-1054260700.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости

Шесть украинских дронов сбили над Россией за ночь

09:00 30.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Практически каждый день Киев пытается наносить удары по объектам на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 5 на 6 марта уничтожили над российскими регионами шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны.
Три беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью.
Два БпЛА поразили в небе над Брянской областью, один - над Саратовской.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 28.03.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Силы ПВО России уничтожили за ночь 78 украинских беспилотников
28 марта, 09:21
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