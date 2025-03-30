https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/shest-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1054272509.html
Шесть украинских дронов сбили над Россией за ночь
Шесть украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически каждый день Киев пытается наносить удары по объектам на российской территории с помощью дронов. 30.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-30T09:00+0300
2025-03-30T09:00+0300
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 5 на 6 марта уничтожили над российскими регионами шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны.Три беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью.Два БпЛА поразили в небе над Брянской областью, один - над Саратовской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/sily-pvo-rossii-unichtozhili-za-noch-78-ukrainskikh-bespilotnikov-1054260700.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости
россия, украина, министерство обороны рф, новости
Шесть украинских дронов сбили над Россией за ночь
Практически каждый день Киев пытается наносить удары по объектам на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 5 на 6 марта уничтожили над российскими регионами шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны.
Три беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью.
Два БпЛА поразили в небе над Брянской областью, один - над Саратовской.