https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/shest-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1054272509.html

Шесть украинских дронов сбили над Россией за ночь

Шесть украинских дронов сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически каждый день Киев пытается наносить удары по объектам на российской территории с помощью дронов. 30.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-30T09:00+0300

2025-03-30T09:00+0300

2025-03-30T09:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 5 на 6 марта уничтожили над российскими регионами шесть украинских дронов, сообщили в Минобороны.Три беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью.Два БпЛА поразили в небе над Брянской областью, один - над Саратовской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250328/sily-pvo-rossii-unichtozhili-za-noch-78-ukrainskikh-bespilotnikov-1054260700.html

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