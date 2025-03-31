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Ахсалба рассказала, какой будет первая половина апреля в Абхазии

Ахсалба рассказала, какой будет первая половина апреля в Абхазии

Sputnik Абхазия

Какая погода ожидается в Абхазии в первой половине апреля, насколько она соответствует климатическим нормам, в эфире радио Sputnik рассказала климатолог Асида... 31.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-31T16:21+0300

2025-03-31T16:21+0300

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Ахсалба рассказала, какой будет первая половина апреля в Абхазии Sputnik Абхазия Ахсалба рассказала, какой будет первая половина апреля в Абхазии

В основном пасмурно и дождливо в первой половине апреля, температура ночью 6 - 7 градусов тепла, а днем 10 - 12 градусов, сообщила Ахсалба."В отдельные дни, когда ясная погода, будет наблюдаться повышение температуры до 20-21 градуса, но это не более трех-четырех дней. В основном будет пасмурно и дождливо. Что касается горных районов Абхазии, по данным автоматизированных станций, то 8 - 9 апреля ожидается мокрый снег, переходящий в снег. В силу этого температура в приморской части Абхазии опустится до 10, а местами и до 8 градусов. Морская вода прогреется до 16 градусов", – рассказала климатолог.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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