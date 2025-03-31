https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/akhsalba-rasskazala-kakoy-budet-pervaya-polovina-aprelya-v-abkhazii-1054292396.html
Ахсалба рассказала, какой будет первая половина апреля в Абхазии
Ахсалба рассказала, какой будет первая половина апреля в Абхазии
Sputnik Абхазия
Какая погода ожидается в Абхазии в первой половине апреля, насколько она соответствует климатическим нормам, в эфире радио Sputnik рассказала климатолог Асида... 31.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-31T16:21+0300
2025-03-31T16:21+0300
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Ахсалба рассказала, какой будет первая половина апреля в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ахсалба рассказала, какой будет первая половина апреля в Абхазии
В основном пасмурно и дождливо в первой половине апреля, температура ночью 6 - 7 градусов тепла, а днем 10 - 12 градусов, сообщила Ахсалба."В отдельные дни, когда ясная погода, будет наблюдаться повышение температуры до 20-21 градуса, но это не более трех-четырех дней. В основном будет пасмурно и дождливо. Что касается горных районов Абхазии, по данным автоматизированных станций, то 8 - 9 апреля ожидается мокрый снег, переходящий в снег. В силу этого температура в приморской части Абхазии опустится до 10, а местами и до 8 градусов. Морская вода прогреется до 16 градусов", – рассказала климатолог.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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погода в абхазии, дождь, подкасты, аудио
погода в абхазии, дождь, подкасты, аудио
Ахсалба рассказала, какой будет первая половина апреля в Абхазии
16:21 31.03.2025 (обновлено: 17:44 31.03.2025)
Какая погода ожидается в Абхазии в первой половине апреля, насколько она соответствует климатическим нормам, в эфире радио Sputnik рассказала климатолог Асида Ахсалба.
В основном пасмурно и дождливо в первой половине апреля, температура ночью 6 - 7 градусов тепла, а днем 10 - 12 градусов, сообщила Ахсалба.
"В отдельные дни, когда ясная погода, будет наблюдаться повышение температуры до 20-21 градуса, но это не более трех-четырех дней. В основном будет пасмурно и дождливо. Что касается горных районов Абхазии, по данным автоматизированных станций, то 8 - 9 апреля ожидается мокрый снег, переходящий в снег. В силу этого температура в приморской части Абхазии опустится до 10, а местами и до 8 градусов. Морская вода прогреется до 16 градусов", – рассказала климатолог.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.