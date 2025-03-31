https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/kirienko-priedet-na-inauguratsiyu-prezidenta-abkhazii-1054285239.html

Кириенко приедет на инаугурацию президента Абхазии

Кириенко приедет на инаугурацию президента Абхазии

Sputnik Абхазия

Инаугурация избранного президента Абхазии Бадры Гунба пройдет в Сухуме 2 апреля. 31.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-31T12:49+0300

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко посетит инаугурацию избранного президента Абхазии Бадры Гунба. Об этом Sputnik сообщили в Администрации президента Абхазии. В число гостей также войдут президент Южной Осетии Алан Гаглоев, главы российских субъектов, послы Никарагуа и Венесуэлы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/tsik-abkhazii-1054006540.html

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