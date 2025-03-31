https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/na-voyne-edva-ne-lishilsya-nog-istoriya-veterana-aleksandra-shevchenko-iz-abkhazii-1054295701.html

На войне едва не лишился ног: история ветерана Александра Шевченко из Абхазии

На войне едва не лишился ног: история ветерана Александра Шевченко из Абхазии

Sputnik Абхазия

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Шевченко в 17-летнем возрасте попал на фронт, участвовал в обороне Кавказа. 31.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-31T18:47+0300

2025-03-31T18:47+0300

2025-03-31T18:47+0300

лица победы

абхазия

великая отечественная война

80-летие победы в великой отечественной войне

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Своими воспоминаниями о войне Александр Шевченко делился со Sputnik в 2015 году.SputnikАлександр Шевченко из Абхазии был участником обороны Кавказа. Его боевой путь был коротким и длился всего несколько месяцев. За это время он успел поучаствовать в боях под Новороссийском и Туапсе.В одном из боев Шевченко получил тяжелое ранение обеих ног.Тяжело раненого солдата срочно доставили в госпиталь. У Александра началась гангрена, чтобы спасти его жизнь, врачи стали настаивать на ампутации обеих конечностей. Но один из хирургов направил Александра в грузинский госпиталь в надежде, что ноги удастся сохранить.По словам Александра Шевченко, когда эшелон с ранеными прибыл в госпиталь, температура его тела превысила 40 градусов, он был на пороге смерти."В госпитале меня взялся лечить доктор, имени которого я уже не помню. Этот человек спас мне не только ноги, но и жизнь. На моих перебитых ногах, пробираясь через бинты кишели черви, мысленно я готовился к самому худшему", — рассказывал ветеран.Медикам удалось поставить Александра Шевченко на ноги. За проявленную доблесть его наградили медалями "За отвагу" и "За оборону Кавказа"."Мой военный путь был коротким, всего пять месяцев до получения ранения. Но за это время пришлось многое пережить. Хочется, чтобы на земле никогда больше не было войн", — подчеркнул Шевченко.После лечения врачи посоветовали ему сменить климат, и ветеран поселился в Гале, где прожил много лет до самой смерти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/na-pobednoy-volne-kak-abkhazskiy-shkolnik-stal-radistom-v-velikoy-otechestvennoy-1054288648.html

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абхазия, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне