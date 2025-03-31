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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 апреля

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 апреля

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 31.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-31T17:34+0300

2025-03-31T17:34+0300

2025-03-31T17:41+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Во вторник, 1 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода без осадков, Местами возможен туман, атмосферное давление в норме.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +19 до +24°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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абхазия, погода в абхазии