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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 апреля
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 апреля
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона. 31.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-31T17:34+0300
2025-03-31T17:34+0300
2025-03-31T17:41+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Во вторник, 1 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода без осадков, Местами возможен туман, атмосферное давление в норме.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +19 до +24°С.Температура морской воды +12°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 1 апреля
17:34 31.03.2025 (обновлено: 17:41 31.03.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием теплого сектора южного циклона.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Во вторник, 1 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, по-летнему теплая погода без осадков,
Местами возможен туман, атмосферное давление в норме.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +19 до +24°С.
Температура морской воды +12°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.