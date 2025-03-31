https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/vozgoraniya-sukhostoya-v-ochamchyrskom-rayone-likvidirovany-1054280818.html

Возгорания сухостоя в Очамчырском районе ликвидированы

Возгорания сухостоя в Очамчырском районе ликвидированы

Sputnik Абхазия

Сухостой в Очамчырском районе горел несколько дней, по данным на 30 марта, общая площадь пожаров составляла около 10 гектаров. 31.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Возгорания сухостоя в Очамчырском районе ликвидированы, сообщил Sputnik начальник районной ПСЧ Мурман Пачулия. Вечером пожарным удалось потушить пламя, позже пошел дождь, который продолжается до сих пор. Поэтому опасности появления новых очагов нет, добавил он.Сухостой в Очамчырском районе горел несколько дней, по данным на 30 марта, общая площадь пожаров составляла около 10 гектаров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/sukhostoy-zagorelsya-v-ochamchyrskom-rayone-1054279758.html

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