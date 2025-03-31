Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/vozgoraniya-sukhostoya-v-ochamchyrskom-rayone-likvidirovany-1054280818.html
Возгорания сухостоя в Очамчырском районе ликвидированы
Возгорания сухостоя в Очамчырском районе ликвидированы
Sputnik Абхазия
Сухостой в Очамчырском районе горел несколько дней, по данным на 30 марта, общая площадь пожаров составляла около 10 гектаров. 31.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-31T10:50+0300
2025-03-31T11:04+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/12/1054149572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40e20daee22b38d9a5fdf7dac76a9412.jpg
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Возгорания сухостоя в Очамчырском районе ликвидированы, сообщил Sputnik начальник районной ПСЧ Мурман Пачулия. Вечером пожарным удалось потушить пламя, позже пошел дождь, который продолжается до сих пор. Поэтому опасности появления новых очагов нет, добавил он.Сухостой в Очамчырском районе горел несколько дней, по данным на 30 марта, общая площадь пожаров составляла около 10 гектаров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/sukhostoy-zagorelsya-v-ochamchyrskom-rayone-1054279758.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/12/1054149572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d66e609117eb52e467739e6cf476f849.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Возгорания сухостоя в Очамчырском районе ликвидированы

10:50 31.03.2025 (обновлено: 11:04 31.03.2025)
© Sputnik / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Волгоградской области
Лесной пожар в Волгоградской области - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2025
© Sputnik / Кирилл Брага
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Сухостой в Очамчырском районе горел несколько дней, по данным на 30 марта, общая площадь пожаров составляла около 10 гектаров.
СУХУМ, 31 мар – Sputnik. Возгорания сухостоя в Очамчырском районе ликвидированы, сообщил Sputnik начальник районной ПСЧ Мурман Пачулия.
Вечером пожарным удалось потушить пламя, позже пошел дождь, который продолжается до сих пор. Поэтому опасности появления новых очагов нет, добавил он.
Сухостой в Очамчырском районе горел несколько дней, по данным на 30 марта, общая площадь пожаров составляла около 10 гектаров.
Лесной пожар в Волгоградской области - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2025
В Абхазии
Сухостой загорелся в Очамчырском районе
Вчера, 19:23
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0