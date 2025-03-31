https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/vs-rf-za-noch-sbili-66-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1054280503.html
ВС РФ за ночь сбили 66 украинских дронов над Россией
ВС РФ за ночь сбили 66 украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 31.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-31T09:10+0300
2025-03-31T09:10+0300
2025-03-31T09:10+0300
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.Над Брянской областью уничтожили 41 беспилотник.В небе над Калужской областью поразили 24 дрона. Еще один БпЛА сбили над Курской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/rossiyskie-voyska-nanesli-raketnyy-udar-po-punktu-vremennoy-dislokatsii-sbu-1054276421.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
ВС РФ за ночь сбили 66 украинских дронов над Россией
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Над Брянской областью уничтожили 41 беспилотник.
В небе над Калужской областью поразили 24 дрона. Еще один БпЛА сбили над Курской областью.