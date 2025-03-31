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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250331/vs-rf-za-noch-sbili-66-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey-1054280503.html
ВС РФ за ночь сбили 66 украинских дронов над Россией
ВС РФ за ночь сбили 66 украинских дронов над Россией
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 31.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.Над Брянской областью уничтожили 41 беспилотник.В небе над Калужской областью поразили 24 дрона. Еще один БпЛА сбили над Курской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250330/rossiyskie-voyska-nanesli-raketnyy-udar-po-punktu-vremennoy-dislokatsii-sbu-1054276421.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

ВС РФ за ночь сбили 66 украинских дронов над Россией

09:10 31.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 31.03.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 66 украинских дронов над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Над Брянской областью уничтожили 41 беспилотник.
В небе над Калужской областью поразили 24 дрона. Еще один БпЛА сбили над Курской областью.
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2025
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